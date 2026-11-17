Yapay zeka destekli otonom savaş makinelerinin insan kontrolünden çıkma riski dünyayı harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler, Cenevre'de 128 ülkenin katılımıyla "katil robotlara" karşı alınabilecek önlemleri masaya yatırdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ölümcül otonom silah sistemlerinin sınırlandırılması için hukuken bağlayıcı bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Yapay zekanın savaş meydanlarında kullanılmaya başlanması ve insan gücünün yerini otonom savaş makinelerinin alması üzerine dünya, bu teknolojilerin oluşturduğu tehlikeleri önlemek için harekete geçti.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, Cenevre'de 128 ülkenin katılımıyla kritik bir konferans düzenledi. 20 Kasım'a kadar sürecek toplantının ilk oturumunda, ölümcül otonom silah sistemlerinin geleceği ve bu sistemlerin kullanımına yönelik olası sınırlamalar ele alındı.

İNSAN İRADESİ ORTADAN KALKIYOR! ROBOTLAR KENDİ KARARLARINI VERİYOR

Savaş makinelerinin otonom hale gelmesindeki en büyük tehlike, bu silahların insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka desteğiyle çalışan otonom robotlar hedefleri tespit ediyor, hangi hedefin seçileceğine kendileri karar veriyor ve saldırıyı bağımsız şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu durum, silahların insan kontrolünden çıkarak kendi kararlarını vermesi ve insan iradesinin devre dışı kalması endişesini beraberinde getiriyor.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN BAĞLAYICI ANLAŞMA ÇAĞRISI Yaşanan gelişmelerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, otonom silah sistemlerine yönelik sınırlamalar getirilmesi amacıyla hukuken bağlayıcı bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Konferansa katılan ülkelere seslenen Guterres, "Özellikle otonom silah sistemlerini düzenlemek için açık yasalar ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere hukuken bağlayıcı bir araç müzakere etmeye doğru ilerlemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

MASADA GÖRÜŞ AYRILIĞI! ABD, RUSYA VE İSRAİL KARŞI ÇIKTI

Ancak Cenevre'deki konferansta ülkeler arasında görüş ayrılıkları da yaşanıyor. ABD, Rusya ve İsrail, hukuken bağlayıcı uluslararası bir anlaşma yapılmasına karşı çıkarken Washington yönetimi, yeni bir anlaşma yerine gönüllülük esasına dayalı kurallar oluşturulmasını istiyor. İngiltere, Almanya ve Fransa ise otonom silah sistemlerine yönelik yeni düzenlemeler için müzakerelere sıcak bakıyor.