İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yıl 12 yaşındaki Meryem Samou'nun başına taşla vurularak öldürülmesi ve 6 yaşındaki kardeşi Ahmad'ın ağır yaralanmasına ilişkin davada gerekçeli karar ortaya çıktı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Zekeriyya Ali'ye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, bir gün önce misafirliğe gidip evde 800 euro olduğunu öğrenen komşu sanığın, annenin göç idaresinde olmasını fırsat bilerek hırsızlık için eve girdiği belirtildi.

İstanbul Bağcılar'da 13 Ocak 2025'te meydana gelen olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Annelerinin göç idaresine gitmesinin ardından evde kardeşiyle kalan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Samou evinde ölü bulunmuş, küçük kardeşi Ahmad Samou ise başından yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan sanık Zekeriyya Ali, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda olayın caniliği gözler önüne serildi.

"BİZE MİSAFİR OLARAK GELDİLER"

Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, gerekçeli kararda canice katledilen Meryem'in annesi Guli Simmo'nun beyanı da yer aldı. Acılı anne, sanık ve eşiyle 7-8 yıldır komşu olduklarını, olaydan bir gün önce de sanık Zekeriyya Ali ve eşinin kendilerine misafir olarak geldiğini belirtti. Eşi Jihad'ın yurt dışında çalıştığını sanık ve eşinin bildiğini söyleyen mağdur anne, "Sanık ve eşi bana 'Senin eşin sana ne kadar para gönderiyor?' diye ayrı ayrı sordular, ben de en son 800 Euro gönderdiğini söyledim. Evde yaklaşık 1,5 saat kaldılar. Ben kendilerine konu arasında kızların odasındaki lambanın yanmadığını söyledim ve Zekeriyya boş bir vakitte gelip yapabileceğini söyledi. Ben de ertesi gün il göç idaresinde randevum olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

EVE DÖNDÜĞÜNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Ertesi gün oğlu ile randevu yerinden dönen anne Guli Simmo, kapıyı açtığında o korkunç manzarayla karşılaştı. Çocuklarını yerde kanlar içinde bulan acılı anne, "Önce yerde sırt üstü yatan Ahmad'ı gördüm. Onun yanındayken oğlum da 'Meryem' diye bağırmaya başladı. Meryem'i diğer odada iki yatak arasında kanlar içerisinde buldum ve sinir krizi geçirdim." şeklindeki beyanı da karar dosyasına girdi.

Gerekçeli kararda, sanık Zekeriyya Ali'nin, anne Guli Simmo'nun evinde para bulunduğunu bildiği ve olay günü evde kimsenin olmadığını düşünerek hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtildi. Paraları bulamayan caninin, mutfaktan aldığı kaldırım taşıyla Meryem'in kafasına sert bir şekilde iki kez vurduğu kaydedildi. Meryem'in başında kan görünce paniğe kapılan sanığın elindeki bıçağı maktule salladığı ve 6 yaşındaki Ahmad'ı da yaraladığı kanıtlandı. Adli Tıp Raporu'na göre, maktulün vücudunda 3 kesici-delici alet yarası ile 17 kesik yarası tespit edildiği, ölümün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu gerçekleştiği vurgulandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Suçlamaları kabul etmeyen sanığın polisteki ifadeleri, kamera görüntüleri, eldiven detayları ve para meselesine dair çelişkileri tutanaklara yansıdı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın Meryem Samou'ya yönelik eylemi hırsızlık suçunu kolaylaştırmak ve yakalanmamak amacıyla gerçekleştirdiği sonucuna vardı. Mahkeme, sanık Zekeriyya Ali'yi 'Çocuğa Karşı Nitelikli Kasten Öldürme' suçundan 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası'na çarptırdı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulamayan mahkeme, küçük kardeş Ahmad Samou'ya yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan sanığa 20 yıl hapis cezası verdi.