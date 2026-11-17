Ekipler ayrıca sürücülerin sürüş bilgilerini içeren takograf cihazlarından çıktı alarak kayıtları kontrol etti. Denetimler sırasında sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otobüslerin lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinlikleri incelendi.

İstanbul'da şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 'nda otobüsleri kontrol ederek sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulundu.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi. Bu süre boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

(Foto: DHA)

"CAN TAŞIDIĞIMIZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ"

Uzun yol şoförü Doğukan Köseoğlu, denetimlerin hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği açısından gerekli olduğunu söyledi.

Uygulamayı desteklediğini belirten Köseoğlu, "Ticari araçlarda ayın 15'i itibarıyla kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcuların güvenliği açısından olması gereken bir uygulama. Mesleğimiz gereği can taşıdığımız için öncelikle sürüş güvenliği açısından kurallara uymamız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Gerek trafik kuralları gerek ehliyetimizin bize getirdiği kurallara riayet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.