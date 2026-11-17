15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi: Otobüsler tek tek kontrol edildi
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Ekipler lastiklerin diş derinliğini ve takograf kayıtlarını incelerken sürücü ve yolculara güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yaptı.
İstanbul'da şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsleri kontrol ederek sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulundu.
OTOBÜSLERİN KIŞ LASTİKLERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otobüslerin lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinlikleri incelendi.
Ekipler ayrıca sürücülerin sürüş bilgilerini içeren takograf cihazlarından çıktı alarak kayıtları kontrol etti. Denetimler sırasında sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
DENETİMLER 15 NİSAN 2027'YE KADAR SÜRECEK
Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi. Bu süre boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
"CAN TAŞIDIĞIMIZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ"
Uzun yol şoförü Doğukan Köseoğlu, denetimlerin hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği açısından gerekli olduğunu söyledi.
Uygulamayı desteklediğini belirten Köseoğlu, "Ticari araçlarda ayın 15'i itibarıyla kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcuların güvenliği açısından olması gereken bir uygulama. Mesleğimiz gereği can taşıdığımız için öncelikle sürüş güvenliği açısından kurallara uymamız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Gerek trafik kuralları gerek ehliyetimizin bize getirdiği kurallara riayet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.