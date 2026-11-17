İkinci el araçlarda sonradan fark edilen kusurlar alıcıları binlerce liralık zarara uğratabiliyor. (Fotoğraf: İHA)

KİLOMETRE OYUNUNA KARŞI DAVA AÇILABİLİR

Uysal, "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi, belki daha fazla fiyat farkı oluşuyor. Burada yasal olmayan bir durum var. Yani bu, dinen de uygun değil, kanunen de yasak. Sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım. Araç alacak kişi arabayı almadan önce kilometre oyununu bilmiyorsa, ruhsatta üzerinde adı yazan kişi de kilometre oyununu bilmiyorsa bir önceki arabayı aldığı şahsa dava açabiliyor. Artık nereye kadar giderse, kilometrenin kim tarafından düşürüldüğü belli olana kadar gider bu. Yani o yönde dava açılabiliyor." şeklinde konuştu.

"DIŞINDA BOYA OLMUYOR DİYE HASAR KAYDI OLMAYACAK ANLAMI YOK"

Kilometreyle beraber bazı önemli noktalara da değinen Şenol Uysal, "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okuyamıyoruz ve okuyamadığımızı da belirtiyoruz ama yüzde 90 oranında kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor ve şanzıman bu beş noktada ağır kusur olarak değerlendiriliyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok, yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı, alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açılabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu beş önemli noktaya; motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolüne mutlaka baktırmalarını öneriyorum." diye konuştu.