İkinci el araç alacaklara kritik uyarı! İşte en çok yaptıkları hile: Bu tuzağa aman dikkat
İkinci el araç piyasasında en sık uygulanan hileye karşı vatandaşları uyaran sektör temsilcileri, mağduriyet yaşanmaması için gerekli kontrollerin yapılmasının önemini vurguladı.
İkinci el araç piyasasında kilometre düşürme işlemleri, araç satın almak isteyen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Araçların gerçek kilometrelerinin gizlenerek olduğundan daha düşük gösterilmesi, hem araçların piyasa değerini etkiliyor hem de alıcıların ciddi maddi kayıplar yaşamasına neden olabiliyor.
ELEKTRONİK BEYİN ÜZERİNDEN KONTROL EDİLİYOR
Konya'da oto ekspertiz işi yapan Şenol Uysal, kilometre kontrolünün yalnızca muayene kayıtları üzerinden yapılmasının yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Araçların kilometre bilgilerinin elektronik beyin üzerinden de incelendiğini belirten Uysal, muayene istasyonlarından elde edilen verilerin her zaman kesin sonuç vermeyebileceğini ifade etti.
Uysal, "Kilometreyi beyninden sorgulama yapıyoruz. Muayene istasyonundan sorduğumuz veriler net olmayabiliyor. Düşürülmüş kilometre oraya gittiği zaman üzerinde görünen kilometre yazıyor. Bunu beyinden, şasi numarasıyla birlikte ruhsattan beyine bağlanarak kontrol ediyoruz. Kilometre düşürüldüğü zaman değer kaybı tabii ki olur. Bir de bu suç, nitelikli dolandırıcılığa giriyor." dedi.
KİLOMETRE OYUNUNA KARŞI DAVA AÇILABİLİR
Uysal, "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi, belki daha fazla fiyat farkı oluşuyor. Burada yasal olmayan bir durum var. Yani bu, dinen de uygun değil, kanunen de yasak. Sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım. Araç alacak kişi arabayı almadan önce kilometre oyununu bilmiyorsa, ruhsatta üzerinde adı yazan kişi de kilometre oyununu bilmiyorsa bir önceki arabayı aldığı şahsa dava açabiliyor. Artık nereye kadar giderse, kilometrenin kim tarafından düşürüldüğü belli olana kadar gider bu. Yani o yönde dava açılabiliyor." şeklinde konuştu.
"DIŞINDA BOYA OLMUYOR DİYE HASAR KAYDI OLMAYACAK ANLAMI YOK"
Kilometreyle beraber bazı önemli noktalara da değinen Şenol Uysal, "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okuyamıyoruz ve okuyamadığımızı da belirtiyoruz ama yüzde 90 oranında kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor ve şanzıman bu beş noktada ağır kusur olarak değerlendiriliyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok, yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı, alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açılabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu beş önemli noktaya; motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolüne mutlaka baktırmalarını öneriyorum." diye konuştu.