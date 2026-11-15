Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 otomobil, bir pikap ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, Çerkezköy ilçesindeki İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Üç otomobil, bir pikap ve bir panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 13 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle İnönü Caddesi'nde trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.