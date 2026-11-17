Yılın 10 ayında 703 bin 506 bebeğe yenidoğan taraması yapıldı
Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Türkiye'deki yenidoğan tarama ve yoğun bakım kapasitesine ilişkin kapsamlı verileri paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yürütülen yenidoğan tarama ve takip hizmetlerine ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre, 2026'nın ilk 10 ayında 703 bin 506 bebeğe Yenidoğan Tarama Programı uygulandı.
PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN ERKEN TAKİP VURGUSU
Bakanlığın açıklamasında, ortalama 40 hafta olan beklenen gebelik süresinin 37'nci haftası tamamlanmadan sona ermesinin prematüre doğum olarak tanımlandığı belirtildi.
Doğumun beklenen zamandan ne kadar erken gerçekleştiğine bağlı olarak bebeklerin sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskinin arttığı kaydedildi. Prematüre bebeklerin doğumdan itibaren uygun sağlık hizmetlerine erişmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
GEBELİK ÖNCESİ SAĞLIK DURUMU VE DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ
Prematüre doğum riskinin azaltılmasında, gebelik öncesi sağlık durumunun iyileştirilmesinin ve gebelik boyunca düzenli kontrollerin yapılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
"Riskli gebeliklerin yakından takip edilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve doğum sonrası bebeklerin izlenmesi, anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır."
2025'TE 113 BİN 540 BEBEK PREMATÜRE DOĞDU
Türkiye'de 2025 yılında 113 bin 540 bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği bildirildi. Erken doğan bebeklerin organ ve doku sistemlerinin henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enfeksiyonlar, solunum sorunları ve bazı kronik hastalıklar açısından zamanında doğan bebeklere göre daha yüksek risk taşıdığı aktarıldı.
10 AYDA 703 BİN 506 BEBEĞE YENİDOĞAN TARAMASI
Bakanlık tarafından yürütülen yenidoğan tarama ve takip hizmetleriyle bebeklerin sağlık durumlarının yakından izlendiği belirtildi. Bu hizmetlerle olası sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasının sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bu hizmetlerle bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2026 yılının 10 ayında 703 bin 506 bebeğe yenidoğan taraması, 691 bin 82 bebeğe işitme taraması yapılmış, 1 milyon 615 bini aşkın bebeğin izlemi gerçekleştirilmiştir."
12 BİN 998 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNUYOR
Prematüre bebeklerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişebilmeleri amacıyla Türkiye'de yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin farklı basamaklarda sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kasım 2026 itibarıyla ülkemizde 12 bin 998 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Bu birimlerde prematüre bebeklerin solunum, beslenme ve diğer yaşamsal ihtiyaçları yakından takip edilmekte, gerekli tıbbi destek ve tedaviler uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
81 İLDE RİSKLİ GEBELERLE İLETİŞİM KURULUYOR
Gebelerin ve lohusaların takip süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütüldüğüne işaret edildi. Riskli Takip Sistemi (RİTAS) aracılığıyla 81 ilde koordinatör ebelerin, 0312 577 78 78 numaralı hat üzerinden riskli gebelerle iletişim kurabildiği, anlık veri girişi yapabildiği ve ev ziyareti süreçlerini etkin şekilde yürütebildiği hatırlatıldı.
Koordinatör ebelerin telefonla ulaştıkları gebelere, gebeliğin son aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğum süreci hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
"HEKİM ÖNERİSİ DIŞINDA İLAÇ KULLANILMAMALI"
Prematüre doğum riskinin azaltılması ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirilmesi için anne adaylarının dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:
"Gebelik planlandığında ve gebelik boyunca aile hekimi veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından düzenli sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır. Hekim önerisi dışında ilaç kullanılmamalı, kullanılan tüm ilaçlar hakkında mutlaka sağlık uzmanına bilgi verilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmeye, gebelik süresince uygun miktarda kilo almaya özen gösterilmelidir. Ağır işlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalı, uzun süre ayakta kalınmamalı ve stresin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Gebe Bilgilendirme Sınıflarına katılarak gebelik, doğum ve bebek bakımı hakkında bilgi edinilmelidir. Daha önce prematüre doğum öyküsü bulunan veya kronik hastalığı olan anne adayları, gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde sağlık kuruluşlarına başvurarak düzenli takiplerini yaptırmalıdır."