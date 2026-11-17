Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Türkiye'deki yenidoğan tarama ve yoğun bakım kapasitesine ilişkin kapsamlı verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yürütülen yenidoğan tarama ve takip hizmetlerine ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre, 2026'nın ilk 10 ayında 703 bin 506 bebeğe Yenidoğan Tarama Programı uygulandı. PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN ERKEN TAKİP VURGUSU Bakanlığın açıklamasında, ortalama 40 hafta olan beklenen gebelik süresinin 37'nci haftası tamamlanmadan sona ermesinin prematüre doğum olarak tanımlandığı belirtildi.

Doğumun beklenen zamandan ne kadar erken gerçekleştiğine bağlı olarak bebeklerin sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskinin arttığı kaydedildi. Prematüre bebeklerin doğumdan itibaren uygun sağlık hizmetlerine erişmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. GEBELİK ÖNCESİ SAĞLIK DURUMU VE DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ Prematüre doğum riskinin azaltılmasında, gebelik öncesi sağlık durumunun iyileştirilmesinin ve gebelik boyunca düzenli kontrollerin yapılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi: "Riskli gebeliklerin yakından takip edilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve doğum sonrası bebeklerin izlenmesi, anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır."

2025'TE 113 BİN 540 BEBEK PREMATÜRE DOĞDU Türkiye'de 2025 yılında 113 bin 540 bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği bildirildi. Erken doğan bebeklerin organ ve doku sistemlerinin henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enfeksiyonlar, solunum sorunları ve bazı kronik hastalıklar açısından zamanında doğan bebeklere göre daha yüksek risk taşıdığı aktarıldı. 10 AYDA 703 BİN 506 BEBEĞE YENİDOĞAN TARAMASI Bakanlık tarafından yürütülen yenidoğan tarama ve takip hizmetleriyle bebeklerin sağlık durumlarının yakından izlendiği belirtildi. Bu hizmetlerle olası sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasının sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: