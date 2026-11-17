Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan annenin yeniden yargılanmasına devam edildi. Yargıtayın bozma kararının ardından görülen duruşmada, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu belirten sanık M.T, çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyerek, "Ev hapsine dahi razıyım." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 2021 yılında evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan anne M.T'nin, duruşması görüldü.

"ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.T, eşi H.T. ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen M.T, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını bildirdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

EVDE DOĞUM YAPTIKTAN SONRA BEBEĞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kan donduran olay, 18 Ocak 2021'de İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda meydana geldi.

Evinde doğum yapan M.T, dünyaya getirdiği erkek bebeği bıçakladı. Durumu fark eden baba, eşini ve bebeğini özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.T, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İNDİRİLMİŞTİ

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2022 yılında görülen davanın karar duruşmasında sanık M.T'ye, "çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Karara yapılan itirazın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın geçici bir nedenle fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu gerekçeyle karar bozulurken, sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Son duruşmada Adli Tıp Kurumundan istenen raporun mahkemeye ulaştığı belirtilirken, davanın görülmesine eksikliklerin giderilmesinin ardından devam edilecek.