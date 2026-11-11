Yıllarca saklanan korkunç sır! Annesinin cesedi dondurucudan çıktı
Yıllarca gizli kalan korkunç gerçek, bir aile hekiminin şüphelenmesiyle gün yüzüne çıktı. Galler'de 89 yaşındaki annesinin cesedini yaklaşık 3 yıl boyunca evindeki derin dondurucuda saklayan adamın, bu süreçte annesi adına 78 bin sterlinden fazla devlet yardımı aldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin evde karşılaştığı manzara dehşete düşürürken, adamın mahkemede yaptığı savunma ise kan dondurdu.
Daily Mail gazetesinin haberine göre Galler'in güneyindeki Porthcawl bölgesinde 17 Şubat'ta polis ekipleri, uzun süredir kendisinden haber alınamayan 89 yaşındaki Silvia Phillips'in durumunu kontrol etmek üzere oğlunun evine gitti.
POLİS EVDE TÜYLER ÜRPERTEN MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Yaşlı kadının aile hekimi, yıllardır kendisiyle iletişim kuramadığı için endişelenerek durumu yetkililere bildirmişti. Eve gelen polis ekipleri, 60 yaşındaki Christopher Phillips'e annesinin nerede olduğunu sordu. Ancak 60 yaşındaki adamın sorular karşısında kaçamak yanıtlar vermesi şüpheleri artırdı. Polislerin kendisinden telefonunu bırakmasını istemesi üzerine Phillips'in, "Ve sadece bilmeniz için söylüyorum, hoşça kalın" dediği duyuldu. Ardından Phillips bu sözleri kız arkadaşına söylediğini öne sürdü. Şüpheli davranışlar üzerine evde arama yapmaya karar veren ekipler, kısa süre sonra salonun ortasında bulunan büyük bir derin dondurucuyla karşılaştı.
DONDURUCUDA ANNESİNİN CESEDİ BULUNDU
Polis ekiplerinin dondurucuyu açmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı. 89 yaşındaki Silvia Phillips'in cesedi, bir battaniyeye sarılı halde dondurucunun içinde bulundu.
Cesedin üzerinde leopar desenli, sarı ve pembe güllerle süslenmiş bir örtü vardı. Örtünün yanında ise üzerinde "Anneye, Christopher ve Tina'dan" yazan bir doğum günü kartı bulunuyordu. Tina'nın ailenin köpeğinin adı olduğu belirtildi.
Büyük Suçlar Birimi dedektifleri, olayın ardından Christopher Phillips'i gözaltına aldı. Annesinin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ BİLDİRMEYEREK 78 BİN STERLİN ALDI
Soruşturma, olayın yalnızca cesedin saklanmasından ibaret olmadığını ortaya çıkardı. Phillips'in annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyerek devlet yardımlarını almaya devam ettiği belirlendi. Annesinin ölümünden sonra kesilmesi gereken emekli maaşı, emeklilik destek ödemesi, bakım yardımı, kış yakıt desteği, hayat pahalılığı ödemeleri ve konut yardımlarını almaya devam eden Phillips, toplam 78 bin 190 sterlin 92 peni (78.190,92 sterlin) haksız kazanç elde etti. Phillips, annesinin ölümünü Çalışma ve Emeklilik Bakanlığına (DWP) ve Bridgend Belediyesi'ne bildirmemek suretiyle dolandırıcılık suçunu da işledi.
MAHKEMEDE KENDİNİ KAN DONDURAN İFADELERLE SAVUNDU
Mahkemede annesinin ölümünün ardından yaşadıklarına ilişkin konuşan Phillips, onu kaybetmek istemediğini ve annesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini söyledi.
Savunma avukatı Ruth Smith ise müvekkilinin ağır bir yas süreci yaşadığını ileri sürdü. Phillips'in annesinin cesedini kendisine yakın olabilmek için salonundaki dondurucuda tuttuğunu belirten avukat, müvekkilinin zaman zaman annesinin elini tuttuğunu ve televizyon programları hakkında onunla konuştuğunu anlattı.
Mahkemede ayrıca Phillips'in annesinin ölümünden önceki aylarda işini bırakarak tam zamanlı bakımını üstlendiği belirtildi.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme kayıtlarına göre Silvia Phillips, iki yaşındayken Christopher Phillips'i evlat edinmişti. Anne ve oğul yaklaşık 50 yıl boyunca birlikte yaşadı. Phillips, 2008 yılından itibaren annesinin temel bakım sorumluluğunu üstlendi. Silvia Phillips, 8 Mart 2023'te henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Annesinin öldüğü gün onu kollarında tutan Phillips'in, kendisine bakmaya devam edeceğini söylediği aktarıldı. İki gün sonra bir alışveriş sitesi üzerinden derin dondurucu satın alan Phillips, annesinin cesedini salonundaki dondurucuya yerleştirdi. Suçunu kabul eden Phillips, annesinin usulüne uygun şekilde defnedilmesini engellemek ve iki ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandı. Ağustos ayında Merthyr Tydfil Kraliyet Mahkemesi tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.