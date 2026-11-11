Christopher Phillips'in annesi adına 78 bin 190 sterlin 92 peni haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. (South Wales Police - Dailymail)

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme kayıtlarına göre Silvia Phillips, iki yaşındayken Christopher Phillips'i evlat edinmişti. Anne ve oğul yaklaşık 50 yıl boyunca birlikte yaşadı. Phillips, 2008 yılından itibaren annesinin temel bakım sorumluluğunu üstlendi. Silvia Phillips, 8 Mart 2023'te henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Annesinin öldüğü gün onu kollarında tutan Phillips'in, kendisine bakmaya devam edeceğini söylediği aktarıldı. İki gün sonra bir alışveriş sitesi üzerinden derin dondurucu satın alan Phillips, annesinin cesedini salonundaki dondurucuya yerleştirdi. Suçunu kabul eden Phillips, annesinin usulüne uygun şekilde defnedilmesini engellemek ve iki ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandı. Ağustos ayında Merthyr Tydfil Kraliyet Mahkemesi tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.