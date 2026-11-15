Şehit annesinin gördüğü rüya gerçek oldu! "Hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor"
Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesi, şehit annesi Emine Uçar'ın rüyasında oğlunun cami istediğini görmesi üzerine harekete geçti. Şehit oğullarının adını yaşatmak için Kırıkhan ilçesinde kendi birikimleri ve hayırseverlerin destekleriyle cami yaptırmaya başlayan aile, inşaatın temel betonunu döktü ve inşaatçı olan baba Hasan Uçar, işçilerle birlikte mesai yapmaya başladı.
Reyhanlı ilçesinde yaşayan Emine ve Hasan Uçar çiftinin 6 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit oldu. Anne Emine Uçar'ın rüyasında oğlunun kendisinden cami istediğini görmesi ve bu durumu eşiyle paylaşmasının ardından aile, il müftülüğüyle görüşerek cami yapımı için girişimlerde bulundu. Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde depremin yıktığı caminin yerine Şehit Sezer Uçar adına cami yapılmasına karar verildi.
Şehit evlatlarının adına cami yaptırmak isteyen ailenin girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle inşaat çalışmalarına başlandı. Cami için yıllardır biriktirdiği bilezik ve çeyrek altınları bozduran anne Emine Uçar, birikimlerini inşaata ayırdı. İnşaat ustası olan baba Hasan Uçar ise işçilerle birlikte çalışarak oğlunun adını taşıyacak caminin yapımına emek veriyor. Yaklaşık 38 ton demirin temin edildiği inşaatta ilk temel betonu da döküldü. Tamamlandığında yaklaşık 500 kişinin ibadet edebileceği caminin hayırseverlerin destekleriyle tamamlanması hedefleniyor.
"BU İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN HİSSETTİKLERİMİ ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR"
Şehit oğlunun adına yaptırdığı cami inşaatında çalışarak emek veren şehit babası Hasan Uçar, "Annesinin gördüğü rüyayı gerçekleştirmek için yola çıktık. Rüyasında şehidimiz annesinden bir cami yaptırmasını istemişti. Biz de çalıştık, çabaladık ve bir proje hazırladık. Sevenlerimizin ve hayırseverlerin desteğiyle bugün camimizin temelini atmayı Rabb'im nasip etti. Bundan sonraki süreçte de kendi imkânlarımızla inşaatı sürdürmeye çalışacağız. Ben inşaat ustasıyım. İşten anladığım için işçilerle birlikte gücümün yettiği kadar çalışıyorum. Bu inşaatta çalışırken hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Burada çalışmak benim için çok farklı. Sanki ahiretim için çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu." diye konuştu.