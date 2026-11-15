Şehit oğlunun adını yaşatmak isteyen aile, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle cami inşaatını başlattı. (Fotoğraf: İHA) Şehit babası Hasan Uçar, "Camimizi bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş tuttuk. İlk katta yaklaşık 320-340 kişinin ibadet edebileceği bir alan olacak. İkinci katta da son cemaat yeri bulunacak. Tamamlandığında yaklaşık 500 kişinin namaz kılabileceği bir cami olmasını hedefliyoruz. Caminin inşaatı için şehidimizin annesinin yıllardır biriktirdiği bilezikleri ve çeyrek altınları çıkardık. Yaklaşık bir buçuk tır, yani 38 ton demir temin ettik. Ben yıllarca inşaatlarda çalıştım. Kazandığım parayla eşime bilezikler alır, çeyrek altın biriktirirdim. Şimdi bu birikimlerimizi böyle hayırlı bir iş için kullanıyoruz. Emekli maaşım ve dükkân kira gelirimle geçiniyorum. Eşime de söyledim, gerekirse arabamı bile satarım ama bu caminin yapımına katkıda bulunmaya devam ederim. Rabb'ime hamdolsun, bugün bu hayra vesile olmayı nasip etti." açıklamasını yaptı.

Yıllardır biriktirdiği bilezik ve çeyrek altınları cami yapımı için bozduran anne Emine Uçar'ın eşi Hasan Uçar, inşaat ustası olarak işçilerle birlikte çalışarak oğlunun adına yapılan camiye emek veriyor. (Fotoğraf: İHA) "EN BÜYÜK HAYALİM CAMİNİN TAMAMLANDIĞINI GÖRMEK VE NAMAZ KILMAK" Rüyasının gerçeğe dönüştüğü için buruk bir sevinç yaşadığını ifade eden şehit annesi Emine Uçar da, "Rüyamda oğlumu gördüm. Rüyamda benden cami istediğini söyledi. Deprem de yaşanmıştı. Uyandığımda oturup ağladım. 'Oğlum benden nasıl cami istiyor?' diye düşündüm. Daha sonra il müftümüz geldiğinde kendisine, 'Hocam, oğlum benden cami istiyor, ne yapabilirim?' diye anlattım. Araştırmaların ardından Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde şehit oğlumun adına cami yaptırmaya karar verdik. Rabb'ime şükürler olsun, bugün temelini attık. İnşallah tamamlandığını görmeyi de Allah nasip eder. Çok mutluyum. Bir yandan buruk bir sevinç, diğer yandan büyük bir gurur yaşıyorum. Cami inşaatı için demir alındığında ve işçilerin ücretlerinin ödenmesi için nakit gerektiği söylendiğinde, 'Benim çeyrek altınlarım var, onları bozdurun, gitsin.' dedim. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmak istedim. Şu anda oğlumu yanımda hissediyorum. Onu gördüğümü, yanımdaymış gibi olduğunu düşünüyorum. En büyük hayalim caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak. İnşallah o günleri de yaşamak nasip olur." şeklinde konuştu.