İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Özgür Özel'in blok listesinde yer aldı. Partinin kuruluşunda PM'ye dahil edilmeyen üç isim, TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliğine getirilerek bir süre arka planda tutulmuştu.

Burhanettin Bulut

Özel'in blok listesinde LGBT destekçilerinin yoğunluğu da dikkat çekti. Parti içerisinde LGBT'nin en radikal savunucularından olan Gökçe Gökçen, bir kez daha PM listesine girdi. Listede yer alan Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Aylin Yaman, Bahadır Erdem ve Kayıhan Pala gibi isimler de geçmişte LGBT'yi savunan ve toplum içerisinde normalleştirmeye çalışan açıklamalarıyla tepki toplamıştı.