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Yeni Parti'nin PM listesi netleşti: Yolsuzluk şüphelileri ve Mavi Vatan'a "masal" diyenler yönetimde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti'nin PM listesi netleşti: Yolsuzluk şüphelileri ve Mavi Vatan'a "masal" diyenler yönetimde

Yeni Parti, kuruluş kurultayını Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleriyle tamamladı. Genel Başkan Özgür Özel'in 1098 oyla onaylanan 160 kişilik blok listesinde, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması yöneltilen kurmayların yanı sıra LGBT savunuculuğu yapan isimler ile Mavi Vatan'a "masal" diyen Namık Tan da yer aldı.

Yeni Parti'nin kuruluş kurultayı, dün PM ve YDK seçimleriyle tamamlandı. Gün boyu gözler, Genel Başkan Özgür Özel'in hazırlayacağı blok listedeydi. Öğleden sonra netleşen 160 kişilik listede, daha önce tepki çeken isimler de yer aldı.

Yeni Parti'nin PM listesi netleşti: Yolsuzluk şüphelileri ve Mavi Vatan'a "masal" diyenler yönetimde - 1

ŞÜPHELİ KURMAYLAR LİSTEDE

İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Özgür Özel'in blok listesinde yer aldı. Partinin kuruluşunda PM'ye dahil edilmeyen üç isim, TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliğine getirilerek bir süre arka planda tutulmuştu.

Burhanettin BulutBurhanettin Bulut

Özel'in blok listesinde LGBT destekçilerinin yoğunluğu da dikkat çekti. Parti içerisinde LGBT'nin en radikal savunucularından olan Gökçe Gökçen, bir kez daha PM listesine girdi. Listede yer alan Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Aylin Yaman, Bahadır Erdem ve Kayıhan Pala gibi isimler de geçmişte LGBT'yi savunan ve toplum içerisinde normalleştirmeye çalışan açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

Özgür KarabatÖzgür Karabat

LGBT GÜZELLEMELERİ

LGBT etkinliklerinin yasaklanmasını geçmişte kınayan Gökçe Gökçen, "Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli, yurttaşların taleplerine kulak verilmeli" demişti. Selin Sayek Böke de LGBT yürüyüşlerine destek vererek "Farklıların savunulması gerektiğini" söylemişti.

Turan Taşkın ÖzerTuran Taşkın Özer

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Bahadır Erdem, "LGBT hakları insan haklarıdır" demiş, Aylin Nazlıaka ise eylül ayında "LGBTİ+ olmak suç değildir" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Namık Tan Namık Tan

MAVİ VATAN'A "MASAL" DEMİŞTİ

Mavi Vatan için "Masal" diyen Namık Tan da blok listede yer alan isimlerden biri oldu. Tan, 2024 yılında CHP milletvekiliyken Mecliste yaptığı konuşmada kullandığı bu tanım nedeniyle uzun süre sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Öte yandan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kardeşi Bülent Şık da PM'ye giren isimler arasında yer aldı. Özgür Özel'in blok listesi 1.098 oyla onaylandı.

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Celal Kargı
Editör
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