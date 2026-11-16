Yeni Parti'nin PM listesi netleşti: Yolsuzluk şüphelileri ve Mavi Vatan'a "masal" diyenler yönetimde
Yeni Parti, kuruluş kurultayını Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleriyle tamamladı. Genel Başkan Özgür Özel'in 1098 oyla onaylanan 160 kişilik blok listesinde, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması yöneltilen kurmayların yanı sıra LGBT savunuculuğu yapan isimler ile Mavi Vatan'a "masal" diyen Namık Tan da yer aldı.
Yeni Parti'nin kuruluş kurultayı, dün PM ve YDK seçimleriyle tamamlandı. Gün boyu gözler, Genel Başkan Özgür Özel'in hazırlayacağı blok listedeydi. Öğleden sonra netleşen 160 kişilik listede, daha önce tepki çeken isimler de yer aldı.
ŞÜPHELİ KURMAYLAR LİSTEDE
İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Özgür Özel'in blok listesinde yer aldı. Partinin kuruluşunda PM'ye dahil edilmeyen üç isim, TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliğine getirilerek bir süre arka planda tutulmuştu.
Özel'in blok listesinde LGBT destekçilerinin yoğunluğu da dikkat çekti. Parti içerisinde LGBT'nin en radikal savunucularından olan Gökçe Gökçen, bir kez daha PM listesine girdi. Listede yer alan Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Aylin Yaman, Bahadır Erdem ve Kayıhan Pala gibi isimler de geçmişte LGBT'yi savunan ve toplum içerisinde normalleştirmeye çalışan açıklamalarıyla tepki toplamıştı.