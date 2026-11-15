İstanbul'da rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla tutuklanan 7 eski ilçe belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı. Genel Başkan Özgür Özel, açık itiraflara ve etkin pişmanlık beyanlarına rağmen Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü yargılaması için "siyasi kumpas davası" demeyi sürdürdü.

Yeni Parti'nin dün gerçekleştirilen 1. Olağan Kurultayı'nda, İstanbul'da çeşitli suçlamalarla tutuklanan 7 eski ilçe belediye başkanının partiye katıldığı duyuruldu.

Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla tutuklanan başkanların ortak mektubu, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurultay salonunda okutuldu. Mektup, salonda uzun süre alkışlandı.

Özel, itiraflar ve etkin pişmanlık beyanlarına rağmen Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargılamayı "siyasi kumpas davası" olarak nitelendirmeyi sürdürdü.

Kurultayda çarşaf liste yerine genel merkezin hazırladığı blok listeyle seçim yapılması yönündeki teklif kabul edildi. Tek aday olarak kurultaya giren Özel ise organizasyonu "Demokrasi şöleni" olarak tanımladı.

KATILIMLAR TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARIYLA SINIRLI KALDI

Kurultay kapsamında CHP ve diğer partilerden milletvekilleri ile yerel yöneticilerin Yeni Parti'ye katılacağı beklentisi gerçekleşmedi.

Partiye geçişler, Özel tarafından 2024 yılında belediye başkanı adayı gösterilen ve daha sonra rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan isimlerle sınırlı kaldı.

Kürsü konuşmasında İmamoğlu hakkındaki dava için "siyasi kumpas" ve "kumpas davası çöktü" ifadelerini kullanan Özel, tutuklu belediye başkanlarını selamladı. Özel, Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu'nun "dayanışma duygularını" da andı.

İddianamelerdeki suçlamaları reddeden ve suçlamaların yöneltildiği isimleri savunan Özel, "Cezaevlerindeki tüm masumları kurtaracağız" mesajını verdi.

KARAYALÇIN'DAN ALANDAN AYRILAN DELEGELERE ÇAĞRI

Divan Başkanı Murat Karayalçın, genel başkanlık seçiminden hemen önce bazı delegelerin, kurultayda tek aday bulunması nedeniyle seçim yapılmayacağını düşünerek alandan ayrılmaya başladığını belirtti. Karayalçın, delegelere alandan ayrılmamaları çağrısında bulundu.

Özgür Özel, konuşmasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolundayız" ifadelerini kullandı.

Kurultay salonunda Atatürk'ün tribünlerdeki ve kürsüdeki toplam fotoğraf sayısı 3-4 ile sınırlı kalırken Özel ve İmamoğlu'nun toplam fotoğraf sayısı 30'u geçti.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan sokak olaylarında muhalefetin sembollerinden biri haline gelen "Pikachu" kostümlü bir kişi de tribünde yer aldı ve Özel'in konuşmasını alkışlarla takip etti.

BLOK LİSTE TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Tüzükte çarşaf liste kuralı bulunmasına rağmen seçimlerin blok liste usulüyle yapılması yönündeki teklif delegelerin oylarına sunularak kabul edildi.

Kürsüye çıkan Bedri Baykam, kararın bu kadar hızlı alınmasını eleştirerek "Blok listeyi yadırgadım" dedi.

PM VE YDK SEÇİMLERİ BUGÜN YAPILACAK

Kurultayın ikinci günü olan bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirilecek. Özel'in hazırlayacağı blok liste delegelerin oyuna sunulacak.

İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının yöneltildiği Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba gibi isimlerin PM'ye girip girmeyeceği takip edilecek.

Kurultay salonunda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yeni PM'de ve MYK'da yer alabileceği iddialar arasında bulunuyor.

PARTİYE KATILAN BAŞKANLAR VE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALAR

Ortak mektupları kurultayda okunan ve Yeni Parti'ye katıldıklarını duyuran tutuklu belediye başkanları ile haklarındaki suçlamalar şöyle:

BEŞİKTAŞ — RIZA AKPOLAT

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Akpolat hakkında 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

BEYKOZ — ALAATTİN KÖSELER

Suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet alma ve irtikap suçlamaları bulunuyor. Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya ve 16 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

ŞİŞLİ — RESUL EMRAH ŞAHAN

Çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik ve irtikap suçlamaları yöneltiliyor. Şahan hakkında 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BÜYÜKÇEKMECE — HASAN AKGÜN

Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor. Akgün hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BAYRAMPAŞA — HASAN MUTLU

Rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü yöneticiliği veya üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Mutlu hakkında 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

ATAŞEHİR — ONURSAL ADIGÜZEL

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla hakkındaki soruşturma devam ediyor.

ADALAR — ALİ ERCAN AKPOLAT

Örgüt kurma ve rüşvet alma suçlamalarıyla hakkındaki soruşturma sürüyor.