Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Pasinler olan deprem, saat 06.01'de kaydedildi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

İLK DEĞERLENDİRMELERDE OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.