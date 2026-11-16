Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tamirat için geldiği dairenin banyosunda asma tavana delik açıp görüntü kaydı yapan cep telefonu yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan tesisat ustası A.K. (40) tutuklandı.

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine ev sahipleri, tamirat için daireye bir tesisat ustası yönlendirdi. Ustanın tamiratı yapıp ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün tesisatçı A.K. ile görüştü. Önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyonun içini gösterecek ve görüntü kaydedecek şekilde buraya koyduğunu anlattı. A.K., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla tutuklandı.