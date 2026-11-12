-°C
CANLI YAYIN

Bankamatik önünde vahşet! Kadını taciz edip yaşlı adamı acımasızca dövdüler

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bankamatik önünde vahşet! Kadını taciz edip yaşlı adamı acımasızca dövdüler

İstanbul Zeytinburnu’nda, alkollü oldukları öne sürülen 2 şüpheli, ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir adama sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüphelilerin dakikalar önce bir kadını da rahatsız ettiği ortaya çıkarken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bankamatiklerin önüne gelen ve aşırı alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs, çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Şüpheliler, ilk olarak para çekmek amacıyla işlem sırası bekleyen bir kadının yanına giderek sözlü tacizde bulundu ve huzursuzluk çıkardı.

ZEYTİNBURNU'NDA ATM ÖNÜNDE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA! YAŞLI ADAMI YERE DÜŞÜRÜP DARBETTİLER

YERE DÜŞÜRÜP ACIMASIZCA VURDULAR

Kadının ardından gözlerini sırada bekleyen diğer vatandaşlara diken saldırganlar, bu kez işlem yapmak isteyen yaşlı bir adamı hedef aldı. Hiçbir gerekçe göstermeksizin yaşlı adama saldıran şüpheliler, talihsiz adamı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşürdü. Gözü dönmüş saldırganlar, yere düşen adamı yerde de dakikalarca tekmelemeyi sürdürdü.

Bankamatik önünde vahşet! Kadını taciz edip yaşlı adamı acımasızca dövdüler - 1

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan linç girişiminin ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bankamatik önünde vahşet! Kadını taciz edip yaşlı adamı acımasızca dövdüler - 2

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan acımasız saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; saldırganların önce sırada bekleyen bir kadını taciz edip huzursuzluk çıkardığı, hemen ardından yaşlı adamın üzerine yürüyerek tekmelerle yere düşürdüğü ve yerde acımasızca vurduğu anlar net bir şekilde yer aldı.

Bankamatik önünde vahşet! Kadını taciz edip yaşlı adamı acımasızca dövdüler - 3

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kaçan 2 saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

#Zeytinburnu
Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza
Sonraki Haber
Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın