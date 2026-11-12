Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bankamatiklerin önüne gelen ve aşırı alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs, çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Şüpheliler, ilk olarak para çekmek amacıyla işlem sırası bekleyen bir kadının yanına giderek sözlü tacizde bulundu ve huzursuzluk çıkardı.

YERE DÜŞÜRÜP ACIMASIZCA VURDULAR

Kadının ardından gözlerini sırada bekleyen diğer vatandaşlara diken saldırganlar, bu kez işlem yapmak isteyen yaşlı bir adamı hedef aldı. Hiçbir gerekçe göstermeksizin yaşlı adama saldıran şüpheliler, talihsiz adamı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşürdü. Gözü dönmüş saldırganlar, yere düşen adamı yerde de dakikalarca tekmelemeyi sürdürdü.