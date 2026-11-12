Bankamatik önünde vahşet! Kadını taciz edip yaşlı adamı acımasızca dövdüler
İstanbul Zeytinburnu’nda, alkollü oldukları öne sürülen 2 şüpheli, ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir adama sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüphelilerin dakikalar önce bir kadını da rahatsız ettiği ortaya çıkarken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bankamatiklerin önüne gelen ve aşırı alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs, çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Şüpheliler, ilk olarak para çekmek amacıyla işlem sırası bekleyen bir kadının yanına giderek sözlü tacizde bulundu ve huzursuzluk çıkardı.
YERE DÜŞÜRÜP ACIMASIZCA VURDULAR
Kadının ardından gözlerini sırada bekleyen diğer vatandaşlara diken saldırganlar, bu kez işlem yapmak isteyen yaşlı bir adamı hedef aldı. Hiçbir gerekçe göstermeksizin yaşlı adama saldıran şüpheliler, talihsiz adamı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşürdü. Gözü dönmüş saldırganlar, yere düşen adamı yerde de dakikalarca tekmelemeyi sürdürdü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan linç girişiminin ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan acımasız saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; saldırganların önce sırada bekleyen bir kadını taciz edip huzursuzluk çıkardığı, hemen ardından yaşlı adamın üzerine yürüyerek tekmelerle yere düşürdüğü ve yerde acımasızca vurduğu anlar net bir şekilde yer aldı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kaçan 2 saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.