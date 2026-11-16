Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor: Masada emekli maaşları ve fonlardaki tasfiye süreci var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, sermaye piyasalarındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, MYK öncesinde üniversiteli gençlerle bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yoğun bir programla yeni haftaya başlıyor. Saat 14.00'te AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Üniversite Gençlik Buluşması'na katılması beklenen Başkan Erdoğan, burada gençlere hitap edecek. Erdoğan, saat 16.00'da ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
Toplantıda ekonomiden Terörsüz Türkiye sürecine, bölgesel gelişmelerden dış politikaya kadar birçok önemli başlığın değerlendirilmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR MASADA
A Haber muhabiri Kübra Bal'ın aktardığı bilgiye göre MYK toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden birini ekonomi oluşturacak. Özellikle emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmalarında gelinen son durum ele alınacak.
AK Parti'nin bir süredir emekli maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra ek zam yapılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda seyyanen zam ve refah payı gibi farklı formüller değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilere yeni düzenleme için AK Parti kurmaylarına talimat verdiği ifade ediliyor.
Çalışmalarda prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi kriterlerin de göz önünde bulundurulması bekleniyor. Emekli maaşlarına ilişkin hazırlıklarda gelinen son aşama MYK'da değerlendirilecek.
SERMAYE PİYASALARINDAKİ OPERASYONLAR GÜNDEMDE
Ekonomi başlığı altında sermaye piyasalarının bir bölümünde etkili olan usulsüzlüklerin ardından başlatılan operasyonların da ele alınması bekleniyor.
Toplantıda fonların tasfiye süreçleri, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde gelinen son durum ve hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler değerlendirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK
MYK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir başlık açılacak.
Yasal düzenleme yapılması için alınacak MGK kararı öncesinde bölgedeki terör örgütü unsurlarının temizlenmesi ve silah bırakılması sürecinde gelinen son durum değerlendirilecek. Konuya ilişkin raporların da toplantıda ele alınması bekleniyor.
MECLİSTE İZLEME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda Mecliste kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin çalışmalar gündeme gelecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretleri kapsamında yürüttüğü temaslar ele alınacak. Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta AK Parti grubuyla da görüşmüştü.
Toplantıda süreçte gelinen son aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor.
COP31 ZİRVESİNDEKİ TEMASLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler de MYK'nın gündeminde yer alacak.
Erdoğan'ın zirve sırasında çok sayıda liderle yaptığı temasların sonuçları ve bu görüşmelerin yansımaları değerlendirilecek.
GAZZE, ABD-İRAN VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA
Toplantının dış politika gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler öne çıkacak.
Gazze'deki son durum, insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılması, kalıcı barışın sağlanması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.
ABD-İran savaşı ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Karadeniz'de seyir ve sefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik gelişmeler toplantının gündem maddeleri arasında bulunacak.
MYK TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Saat 16.00'da başlaması beklenen MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Çelik'in toplantıda ele alınan başlıklara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi öngörülüyor.