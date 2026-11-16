Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor: Masada emekli maaşları ve fonlardaki tasfiye süreci var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yoğun bir programla yeni haftaya başlıyor. Saat 14.00'te AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Üniversite Gençlik Buluşması'na katılması beklenen Başkan Erdoğan, burada gençlere hitap edecek. Erdoğan, saat 16.00'da ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda ekonomiden Terörsüz Türkiye sürecine, bölgesel gelişmelerden dış politikaya kadar birçok önemli başlığın değerlendirilmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR MASADA

A Haber muhabiri Kübra Bal'ın aktardığı bilgiye göre MYK toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden birini ekonomi oluşturacak. Özellikle emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmalarında gelinen son durum ele alınacak.

AK Parti'nin bir süredir emekli maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra ek zam yapılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda seyyanen zam ve refah payı gibi farklı formüller değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilere yeni düzenleme için AK Parti kurmaylarına talimat verdiği ifade ediliyor.

Çalışmalarda prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi kriterlerin de göz önünde bulundurulması bekleniyor. Emekli maaşlarına ilişkin hazırlıklarda gelinen son aşama MYK'da değerlendirilecek.

SERMAYE PİYASALARINDAKİ OPERASYONLAR GÜNDEMDE

Ekonomi başlığı altında sermaye piyasalarının bir bölümünde etkili olan usulsüzlüklerin ardından başlatılan operasyonların da ele alınması bekleniyor.