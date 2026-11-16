Sarıgül ailesine kara para soruşturması! 15 şüpheli adliyede
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında örgüte üye olma, aklama ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haklarında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.