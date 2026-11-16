AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, sermaye piyasalarındaki fonların tasfiye süreci, Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politikadaki kritik gelişmeler yer aldı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. İşte MYK sonrası öne çıkan başlıklar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.

Ömer Çelik'in sözlerinde öne çıkanlar:

Kıbrıs Türk davasına bağlıyız.

Sıfır Atık Projesi ilgi görüyor.

Fon dolandırıcılığı ile mücadelemiz sürüyor.

Kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız.

Fon krizi olarak adlandırılan dolandırıcılıkla mücadelemizi olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz.

Fon dolandırıcıları hesap verecek.

Ne himayeye ne de siyasi lince müsaade ederiz.

Tüm boyutlarıyla bu dolandırıcılık ortaya çıkarılacak.

Yakın bölgemizin ihtiyacı huzur.

Terörsüz bölge emperyalist bölücülüğe karşı cevaptır.

Siyonist saldırganlık bölünme istiyor.

Ayrıntılar geliyor...

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Geçen sefer size bildirmiştim. Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştı. Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey, bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur. Kendisinin her zamanki tecrübelerinden, bakış açısından, vizyonundan ve MYK'mızdaki gündem maddeleriyle ilgili görüşlerinden yararlanacağımız için son derece mutlu olduğumuzu ve memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Bekir Bozdağ Bakanımıza MYK toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Bir kere daha onun nezdinde diriliş kavramını anıyor, kendisini yad ediyoruz. Şiirleriyle, yazılarıyla, dünyaya dönük duruşuyla ve medeniyet tasavvuruyla çok derin izler bırakmış büyük bir mütefekkir ve şair. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

"KIBRIS TÜRK DAVASINA BAĞLIYIZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, kardeşlik duygularımızı, saygılarımızı ve Kıbrıs Türk davasına bağlılığımızı iletiyoruz. Tabii Akdeniz'deki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çeşitli vesilelerle etkiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı boyunca ifade ettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alarak onun egemenlik haklarının ve Kıbrıs Türk davasının korunması için en kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğine kuşku yok.

Yine kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. 1967 sınırları dahilinde, coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman yüreğimizde yaşattığımız bir acıdır.

Ahıska sürgününün 82. yıl dönümü. Ata topraklarından sürgün edilmişlerdi. Pek çok kayıp yaşamışlardı. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Ahıskalı kardeşlerimizle, Ahıska Türkü kardeşlerimizle her zaman buluşuyoruz. Onları her zaman dinliyoruz. Türkiye'nin içerisinde olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bu, bizim çok önem verdiğimiz bir davadır. Ahıska sürgününde kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.

"COP31 ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Tabii COP, diğer adıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleşti ve faaliyetler hâlen devam ediyor. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik ediyoruz. Gerçekten son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların ve etkinliklerin yapıldığı bir organizasyondu. Dünyanın, insan eliyle belki de son 100 yılda, doğal olarak gerçekleşebilecek bin yıllık, iki bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Geçmişte belki bin yılda, iki bin yılda, üç bin yılda çeşitli doğa olaylarıyla oluşabilecek bir tahribat, insan eliyle yüz yılda oluşturuldu ve evimiz olan gezegenimiz Dünya maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya şu anda. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın öne çıkardığı iki kavram, iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi, gerçekten son derece önemlidir.

"SIFIR ATIK PROJESİ İLGİ GÖRÜYOR"

Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ve oraya katılan herkesin vurguladığı şekilde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde ve himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi artık bir Birleşmiş Milletler projesidir. Dünyanın her tarafında ilgi duyulan ve Sayın Emine Erdoğan'ın katıldığı çeşitli etkinliklerle birlikte artık küresel bir girişim hâline gelmiş bulunan, Birleşmiş Milletler mekanizması olan Sıfır Atık, her geçen zaman daha çok ilgi görüyor. Çünkü bu, dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyabileceğimiz en büyük cevaplardan biri, en büyük olumlu yaklaşımlardan bir tanesidir.

Tabii bu arada Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin yoğunluğu çok dikkat çekti. Gerçekten orada yaptığı konuşmada ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi, Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını da gündeme getirmesi son derece önemli. Tabii bir sembolizm de ortaya çıktı. Orada Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytin ağaçlarını yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. Bu, zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı sembolik bir cevap verilmiş oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİPLOMATİK TEMASLARI AÇISINDAN KENDİ REKORLARINI YENİDEN AŞTI"

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa, oradan Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya'daki ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara, yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede gerçekten çok yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı, daha ileriye taşıdığı bir gündem oluşturdu. Tabii burada küresel adalet çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iklim adaleti çağrısı son derece önemli. Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamalar ve birtakım engellemeler ortaya koymaları, bu adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu ve buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Yani dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde bile daha çekimser bir tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere yeni birtakım kısıtlamalar, engellemeler ve ambargolar getirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii küresel adalet noktasında maalesef bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor.

Tabii bir kere daha iklim adaleti ve küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir. Bu noktada yeşil enerjinin öne çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Ekolojiyi ekonomiye feda etmeyelim. Bu ikisinin arasında dünyamız için, insanlığın sürdürülebilirliği için anlamlı dengeler kuralım." yaklaşımı herkes tarafından kabul gören ve bu çerçevede bir arayışın ortaya çıktığı bir yaklaşımdır. Nitekim İsrail'in soykırımın yanı sıra Netanyahu şebekesinin aynı zamanda bir çevre kıyımı yaptığı da kayıtlara bu şekilde geçmiştir.

FON SORUŞTURMASI

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, fon krizi olarak adlandırdığımız dolandırıcılıkla ilgili mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamışlardır. Tabii fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi, olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Bunu birden çok katmanda sürdürüyor, bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlık ettiği Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bu, tabii diğer kurumlar arasındaki eş güdümü sağlamaya, organizasyonu ve iletişimi güçlendirmeye dönük olarak oluşturulmuş bir koordinasyon kurulu.

Burada en önemli konulardan bir tanesi, dolandırıcıların ortaya çıkarılması, bunların mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılmasıdır. Burada bir kere daha bu dolandırıcılarla meşru yatırımcıyı ayırma konusunda son derece hassas davranıldığını ifade etmek isterim. Yine bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri, Fon Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak, sermaye piyasalarının belli bir kesiminde ortaya çıkan bu sıkıntının karantinaya alınmasının ardından sermaye piyasalarının genelini korumaya yönelik güçlü adımlar atılmasını öngören eylem planı da bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi de en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır. Bu konuyu sıkı bir şekilde hep beraber takip ediyoruz ve bunun gereğinin yapılması konusunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

Tabii bir de adli boyutu var. Adalet Bakanımız da geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir açıklama yaptı. Buradaki adli süreçler en ciddi şekilde ilerletiliyor. Dolandırıcılık yapan, manipülasyon gerçekleştiren, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurumu, sahip olduğu yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafı inceleyebilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi ve bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden Devlet Denetleme Kurumunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo, bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.