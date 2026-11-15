İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından bir işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 19'a yükseldi. Büyük acının yaşandığı faciada mucizevi kurtuluşlar da gerçekleşti. O dehşet anlarından saniyelerle kurtulan 53 yaşındaki fabrika işçisi Muharrem İri, su içmek için verdiği kısa molanın ve sığındığı kolonun hayatını nasıl kurtardığını anlattı.

İzmir'deki demir çelik fabrikasında yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan faciada ölümden saniyelerle dönen 53 yaşındaki işçi, hayatta kalmasını sağlayan o anları bir bir anlattı. FACİADAN DAKİKALAR ÖNCE VERDİĞİ SU MOLASI HAYATINI KURTARDI! HAYATİ SU MOLASI VE YAŞANAN DEHŞET ANLARI Yalnızca su molası verdiğini düşünen ancak o molanın hayatını kurtaracağından habersiz olan İşçi Muharrem İri, "Tam suyu içerken olmuş yani. Hani o gürültüden... Bayılmışım yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum zaten." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasında çalışan iki çocuk babası Muharrem İri, patlamanın yaşandığı gün bakım mesaisine başladı. O anları aktaran İşçi Muharrem İri, "Ocak bakımı vardı. Bakım yapmak için arkadaşlardan haber bekliyorduk. Arkadaş bize 'Tamam her şey hazır, emniyetli girebilirsiniz.' dedi, girdim." şeklinde konuştu.