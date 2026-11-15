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İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü

İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından bir işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 19'a yükseldi. Büyük acının yaşandığı faciada mucizevi kurtuluşlar da gerçekleşti. O dehşet anlarından saniyelerle kurtulan 53 yaşındaki fabrika işçisi Muharrem İri, su içmek için verdiği kısa molanın ve sığındığı kolonun hayatını nasıl kurtardığını anlattı.

İzmir'deki demir çelik fabrikasında yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan faciada ölümden saniyelerle dönen 53 yaşındaki işçi, hayatta kalmasını sağlayan o anları bir bir anlattı.

FACİADAN DAKİKALAR ÖNCE VERDİĞİ SU MOLASI HAYATINI KURTARDI!

HAYATİ SU MOLASI VE YAŞANAN DEHŞET ANLARI

Yalnızca su molası verdiğini düşünen ancak o molanın hayatını kurtaracağından habersiz olan İşçi Muharrem İri, "Tam suyu içerken olmuş yani. Hani o gürültüden... Bayılmışım yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum zaten." ifadelerini kullandı.

İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü - 1

İzmir'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasında çalışan iki çocuk babası Muharrem İri, patlamanın yaşandığı gün bakım mesaisine başladı. O anları aktaran İşçi Muharrem İri, "Ocak bakımı vardı. Bakım yapmak için arkadaşlardan haber bekliyorduk. Arkadaş bize 'Tamam her şey hazır, emniyetli girebilirsiniz.' dedi, girdim." şeklinde konuştu.

İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü - 2

Çalışma yapılacak yere emniyet şeridi çekildiğini belirten ve su içmek için mola verdiği esnada facianın ortasında kalan İşçi Muharrem İri, "Kaynağı yaptım. Diğer arkadaşa dedim 'Ben bir su içmem gerekiyor, sen devam et.' Kolona yaslanmışım. Suyu içmişim. Kopan parça da kolonun diğer tarafına vuruyor. Yani beni, bana vurmaktan kolon kurtarıyor." sözleriyle ölümden nasıl döndüğünü dile getirdi.

İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü - 3

FABRİKADA CEP TELEFONU YASAĞI İDDİASI

Öte yandan patlamanın meydana geldiği fabrikayla ilgili çarpıcı bir iddia kamuoyunun gündemine geldi. Yaşanan gelişmeyi aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girmesi ile ilgili bir yasak getirildi. İşte bunun üzerine fabrika girişine bir duyuru asıldı ve cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi." ifadelerini aktardı.

İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü - 4

BARIŞ GÜNEY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI: 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir’deki fabrika yangınında mucizevi kurtuluş! O işçi dehşet anlarını anlattı: Su molası ölümden döndürdü - 5

Toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından yürütülen adli soruşturma kapsamında ise 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Demir Çelik Fabrikası #Fabrika Yangını #Fabrika İşçisi
Tuğçe Huy
Editör
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