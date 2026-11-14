"4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayından önce rüşvet dağıttığı iddiasıyla partisinden atılan Özgür Özel, bugün milletimizin karşısına sonuçları hüküm doğurmayan mizansen bir kurultayla çıkmıştır."

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı "Mizansen Kurultay" olarak tanımlayan İnan, Özgür Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı öncesinde rüşvet dağıttığı iddiasıyla partisinden ihraç edildiğini hatırlattı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan , Yeni Parti 'nin düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'nda konuşan Özgür Özel 'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. İnan, kurultayı "mizansen" olarak nitelendirirken Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

İnan, "Avrupa Sosyalistler Partisi'nin mesajının okunmasıyla başlayan bu kurultayın siyasi karşılığını, önümüzdeki seçimlerde Anadolu'nun yüksek feraseti belirleyecektir." dedi.

Kurultay programının Avrupa Sosyalistler Partisi'nin görüntülü mesajıyla başlamasını da eleştiren İnan, kurultayın siyasi karşılığının seçimlerde ortaya çıkacağını savundu.

ÖZEL'E SARIGÜL, YALIM VE BÖCEK ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Kurultayda tutuklu belediye başkanlarının anılmasına da tepki gösteren İnan, Özgür Özel'e "Birilerini unutmuşsun" sözleriyle seslendi. Mustafa Sarıgül, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek hakkında çeşitli rüşvet iddialarını gündeme getiren İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri'nin zincirlerine mahkum siyaset yapmak zorunda kalan, İstanbul'da kurulan talan ve yolsuzluk düzeninin vesayetinden kurtulamayan Özgür Özel'in milletimizin temiz iradesinde karşılığı yoktur.

Sen hırsızlara, rüşvetçilere siyasi kalkan olmaya, onların karşısında emir eri gibi hazır beklemeye devam edebilirsin.

Ama...

Birilerini unutmuşsun...

Rüşvetini Vakko atkılara sarıp aldığın, viski şişeleriyle aldığın Mustafa Sarıgül'ün mesajını okutmayı unutmuşsun.

Rüşvetini VIP arabanın arka koltuğuna bıraktırdığın Özkan Yalım'ın mesajını okutmayı unutmuşsun.

Rüşvetini benzinlikte aldığın Muhittin Böcek'in mesajını okutmayı unutmuşsun.

İhmal etme, bunlar senin için önemli kişiler."