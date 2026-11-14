Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüzü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.