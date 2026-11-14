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Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Bolivya lideri Pereira ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Bolivya lideri Pereira ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Bolivya lideri Pereira ile görüştü - 1

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Bolivya lideri Pereira ile görüştü - 2

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğümüzü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Bolivya lideri Pereira ile görüştü - 3

Cumhurbaşkanımız, gündemimizdeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştireceğini, madencilik başta olmak üzere potansiyel alanlarda da adımlar atmayı sürdürebileceğimizi belirtti."

Celal Kargı
Editör
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