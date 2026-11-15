Artvin'de etkili olan sağanak sonucu derelerde su seviyesi ve debi yükseldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kentte Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi ve debi yükseldi. Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesi taşma noktasına ulaştı. Borçka-Hopa kara yolunda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı; güzergahta ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Öte yandan alçak kesimlerdeki ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığı belirtildi. Sağanağın sürdüğü bölgede vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.