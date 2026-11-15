Tuğyan Ülkem Gülter, üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (ahaber.com.tr)

SES ANALİZ RAPORLARI

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin hazırlatılan 2 ayrı ses analiz raporunda, Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'At', 'Beni izliyo beni izliyo' ifadeleri yer aldı. Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen konuşmalarda ise 'Elini de bırakmıyor muydu ki', 'Özür dile', 'Telefonu aç', 'Atla camdan' ve olayın ardından 'Koş annem yok koş' sözleri dikkat çekti. Raporda ayrıca erkek sesine atfedilen 'atsın' ve 'Atla camdan' ifadeleri de yer aldı.