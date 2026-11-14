Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden hafta sonu planı yapan vatandaşlar için peş peşe kritik uyarılar geldi. Türkiye batı bölgelerden giriş yapan yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerken, İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Kent genelinde bugün poyrazla birlikte sıcaklığın 8 derece düşeceği, dolu ve hortum oluşma riskinin bulunduğu bildirildi. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına etkisini sürdürürken, yağışlı havanın pazar günü doğu kesimlere ilerleyeceği ve pazartesi günü batı ile iç bölgeleri terk edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HORTUM VE DOLU ALARMI: RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR

Kış mevsimine doğru ilerlerken İstanbul ve yurdun batı kesimleri kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisine girdi. İstanbul'da rüzgarın tersine dönerek poyraza çevirmesiyle birlikte sıcaklığın bugün 8 derece birden düşeceği, kent genelinde dolu ve hortum oluşma riskinin bulunduğu belirtildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden Boğaz manzarasının önünden gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden peş peşe uyarılar geldi. Hafta sonu plan yapanlar dikkat. Türkiye batı bölgelerden giriş yapan yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapılırken özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.