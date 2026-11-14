İstanbul'da rüzgar yön değiştiriyor: Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Dolu ve hortum riskine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. İstanbul dâhil 11 il için sarı kodlu yağış alarmı verilirken, lodosun yerini poyraza bırakmasıyla kentte sıcaklıkların 8 derece düşmesi bekleniyor. Dolu ve hortum riskine dikkat çeken yetkililer, Marmara ve Ege'de saatte 70 kilometreye ulaşabilen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Peki, hafta sonu hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden hafta sonu planı yapan vatandaşlar için peş peşe kritik uyarılar geldi. Türkiye batı bölgelerden giriş yapan yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerken, İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Kent genelinde bugün poyrazla birlikte sıcaklığın 8 derece düşeceği, dolu ve hortum oluşma riskinin bulunduğu bildirildi. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına etkisini sürdürürken, yağışlı havanın pazar günü doğu kesimlere ilerleyeceği ve pazartesi günü batı ile iç bölgeleri terk edeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HORTUM VE DOLU ALARMI: RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR
Kış mevsimine doğru ilerlerken İstanbul ve yurdun batı kesimleri kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisine girdi. İstanbul'da rüzgarın tersine dönerek poyraza çevirmesiyle birlikte sıcaklığın bugün 8 derece birden düşeceği, kent genelinde dolu ve hortum oluşma riskinin bulunduğu belirtildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden Boğaz manzarasının önünden gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden peş peşe uyarılar geldi. Hafta sonu plan yapanlar dikkat. Türkiye batı bölgelerden giriş yapan yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapılırken özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kentte etkisini gösteren lodos ve fırtınanın deniz ulaşımını da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi. İstanbul Valiliğinin fırtına uyarısının devam ettiğini hatırlatan A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte etkili olan lodos özellikle sahil kesimlerinde yüksek dalgaların oluşmasına neden olurken deniz ulaşımında da zaman zaman aksamalar yaşanabilir. İstanbul Valiliğinin fırtına uyarısı da devam ediyor. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye kadar ulaşabilen kuvvetli rüzgarın cumartesi yani bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle ulaşımda aksamalara, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor." sözleriyle aktardı.
CUMARTESİ, PAZAR VE PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu boyunca yurdun farklı kesimlerinde etkili olacak yağışlı sistemin hareketine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Bugün (cumartesi) özellikle yurdun batı kesimlerinde yağışlı havanın etkili olacağını belirten A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesi'nin tamamında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise sağanak yağış görülecek." ifadelerini kullandı.
Pazar günü sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını ve yağışların yön değiştireceğini vurgulayan A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Yarın pazar, sıcaklıklar nispeten düşecek, yağış daha çok doğuya doğru ilerleyecek. Yarınsa yağışlı hava sistemi yönünü iç ve kuzey kesimlere çevirecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor." sözleriyle aktardı. İstanbulluların pazar günü de şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları gerektiğini dile getiren Merve Köleoğlu, "Kent genelinde sağanak yağış beklenirken 21 derece civarında seyreden hava sıcaklığı pazar günü 15 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yani İstanbulluları hem yağışlı hem de daha serin bir hafta sonu bekleyecek." ifadelerini kullandı.
Yağışlı havanın yeni haftayla birlikte batıyı terk edeceğini aktaran A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi günü itibarıyla yani hafta sonunun hemen bitiminden itibaren yağışlı sistem batı ve iç bölgeleri terk edecek. Bu bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek. Özetle, hafta sonu dışarı çıkacak vatandaşlarımızın özellikle bugün kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı kendilerini korumalarını rica ediyoruz." sözleriyle aktardı.
METEOROLOJİ'DEN SON DEĞERLENDİRME: KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA VE SİS UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Aydın ve Denizli hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara (Bilecik hariç) ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji; yağışların Marmara (Bilecik hariç) ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması, rüzgarın da Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.