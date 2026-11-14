RUTİN KONTROLDE TAKİBE ALINAN TIRDA ARAMA

Bakanlık, yazılı açıklamasında araçta bulunan ürünlere ve soruşturmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin ve kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir TIR aracı takibe alındı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç, 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı olmak üzere çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi.