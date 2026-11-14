Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda rekor operasyon! Şüpheli TIR'dan 558,6 milyon liralık kaçak eşya çıktı
Ticaret Bakanlığı, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında şüpheli bulunan bir TIR'da yapılan aramada 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini duyurdu. Aralarında yüz binlerce elektronik sigara, binlerce cep telefonu ve ilacın bulunduğu operasyona ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı, Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda şüpheli hareketleri üzerine takibe alınan bir tırda, toplam gümrüklenmiş değeri 558 milyon 594 bin lira olan kaçak ticari eşya ele geçirildiğini duyurdu. Ürünler arasında 4 bin 700 cep telefonu da bulunuyor.
RUTİN KONTROLDE TAKİBE ALINAN TIRDA ARAMA
Bakanlık, yazılı açıklamasında araçta bulunan ürünlere ve soruşturmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin ve kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir TIR aracı takibe alındı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç, 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı olmak üzere çok sayıda kaçak ticari eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi.
BAKANLIKTAN KAÇAK ÜRÜNLERLE MÜCADELE MESAJI
Açıklamada, ekonomik çıkarların, toplum sağlığının ve dürüst ticaretin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında da şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza teşkilatımızın etkin ve kararlı çalışmalarıyla aralıksız sürdürülecektir. Özellikle gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.