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Vatandaşları uykusundan uyandıran sarsıntı! Marmara'da 3,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Bursa'da hissedildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vatandaşları uykusundan uyandıran sarsıntı! Marmara'da 3,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gece saatlerinde meydana gelen sarsıntı, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşları uykusundan uyandırdı. AFAD, saat 03.43'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak açıklandı.

Gemlik Körfezi merkezli deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

Vatandaşları uykusundan uyandıran sarsıntı! Marmara'da 3,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Bursa'da hissedildi - 1

#Marmara #Deprem #İstanbul
Süleyman Yıldırmaz
Editör
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