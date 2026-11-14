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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan Lübnan'da kritik temas! Başbakan Selam ile görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan Lübnan'da kritik temas! Başbakan Selam ile görüştü

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam tarafından kabul edildi. Görüşmede eğitim, kültür ve akademi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve YEE Başkanı Argun, Lübnan'daki temaslarının son gününde Başbakan Selam ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem de yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SELAMLARINI İLETTİ
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Lübnan ziyaretinin amaçları ve ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği temaslar hakkında Başbakan Selam'a bilgi verdi. Bilal Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede eğitim, kültür ve akademi alanlarında işbirliğini geliştirme yolları ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Selam, Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

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#Necmeddin Bilal Erdoğan #Nevvaf Selam
Sevgi Canpolat
Editör
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