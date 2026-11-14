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Türkiye'den kültür varlığı kaçakçılığına karşı büyük mücadele: 24 yılda 13 bin 574 eser geri getirildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den kültür varlığı kaçakçılığına karşı büyük mücadele: 24 yılda 13 bin 574 eser geri getirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Türkiye'nin 2002-2026 yılları arasında yurt dışından iadesini sağladığı kültür varlığı sayısı 13 bin 574'e ulaşırken, yalnızca bu yıl 126 eser ülkeye kazandırıldı.

Türkiye, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan eserleri ait oldukları topraklara kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kültürel mirasın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, vatandaşlara kaçakçılığa karşı sessiz kalmama ve kültürel mirasa sahip çıkma çağrısı yaptı. Bakanlığın verilerine göre 2002-2026 yılları arasında yurt dışından Türkiye'ye getirilen kültür varlığı sayısı 13 bin 574'e ulaştı. Yalnızca 2026 yılında 126 eser ülkeye kazandırıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

BAKAN ERSOY'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kültür varlığı kaçakçılığının tarihi eserleri ait oldukları bağlamdan kopardığını ve bilimsel bilgilerin kaybolmasına neden olduğunu belirten Ersoy, mücadelede güvenlik güçleri, gümrük teşkilatı ve adli makamlarla koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Uluslararası diplomasi, bilimsel araştırmalar ve iş birlikleriyle eserlerin ait oldukları topraklara dönmesini sağladıklarını belirten Ersoy, vatandaşların duyarlılığının da bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Bakan Ersoy'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bu toprakların binlerce yıllık bir hikayesi var. Her kültür varlığı, bu hikayenin eşsiz bir parçası. Kaçak kazılarla tahrip edilen her alan ve ait olduğu bağlamdan koparılan her eser, geçmişle kurduğumuz bağı zedeliyor ve bilimsel bilgilerin geri dönülmez biçimde kaybolmasına neden oluyor. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Güvenlik güçlerimiz, gümrük teşkilatımız ve adli makamlarımızla iş birliği içinde kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Diplomasi, bilimsel çalışmalar ve uluslararası iş birlikleriyle eserlerimizin ait oldukları topraklara dönmesini sağlıyoruz. UNESCO öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmalara katkı sunuyor, kültürel mirasın korunmasında ülkeler arasındaki iş birliğinin ve ortak sorumluluğun önemini her platformda vurguluyoruz.

Bu mücadelenin en büyük güvencelerinden biri de vatandaşlarımızın duyarlılığıdır. Çünkü kültürel mirasımızı korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. 14 Kasım UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı bu sorumluluğa ortak olmaya, kaçakçılığa karşı sessiz kalmamaya ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya davet ediyorum."

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

24 YILDA 13 BİN 574 ESER TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2002-2026 yılları arasında yurt dışından Türkiye'ye getirilen kültür varlığı sayısı 13 bin 574'e yükseldi. 2026 yılında ise 126 kültür varlığının iadesi sağlandı.

Bakanlık, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin tespiti ve iadesi için uluslararası hukuk mekanizmalarını, bilimsel araştırmaları ve diplomatik girişimleri birlikte yürütüyor.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

ABD'DEN 100 KÜLTÜR VARLIĞI GERİ GETİRİLDİ

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede öne çıkan gelişmelerden biri de ABD'den 100 eserin Türkiye'ye iadesi oldu.

İade edilen eserler arasında Tokat Horoztepe kökenli 40 Erken Tunç Çağı eseri ve Burdur Düver kökenli 44 Arkaik Dönem eseri bulunuyor. Ayrıca Aphrodisias Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bir portre de Türkiye'ye kazandırılan eserler arasında yer aldı.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtılan eserlerin iadesinde bilimsel araştırmalar, arşiv belgeleri ve uluslararası adli iş birlikleri etkili oldu.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

MÜZAYEDE VE GALERİ SİTELERİ DİJİTAL SİSTEMLE TAKİP EDİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede teknolojik imkanlardan da yararlanıyor. Bakanlığın devreye aldığı yazılım sistemiyle dünya genelindeki müzayede ve galeri internet sitelerinde satışa sunulan, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmış olabilecek kültür varlıkları takip ediliyor.

Sistem üzerinden tespit edilen şüpheli kayıtlar arşivlenerek uzmanların incelemesine sunuluyor. Elde edilen veriler, eserlerin kökenlerinin ve yurt dışına çıkarılma süreçlerinin araştırılmasına, iade taleplerinin bilgi ve belgelerle desteklenmesine katkı sağlıyor.

Böylece kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, sahadaki denetimlerin yanı sıra dijital ortamda da sürdürülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye, UNESCO'nun 1970 tarihli Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşmesi doğrultusunda kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Eserlerin bulundukları yerde korunması, yasa dışı ticaretin önlenmesi ve yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadesi için bilimsel araştırmalar, güvenlik tedbirleri, hukuki süreçler ve diplomatik girişimler yürütülüyor.

Boubon kökenli bronz eserlerin iadesine yönelik çalışmalar da bilimsel kanıtların uluslararası adli süreçlerle birlikte değerlendirilmesine örnek gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yürütülen çalışmalar kapsamında ise Güneydoğu Avrupa'da hukuki altyapının, operasyonel kapasitenin ve ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

#Mehmet Nuri Ersoy #UNESCO #Türkiye #Kültür Varlığı
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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