Bakan Ersoy, vatandaşlara kaçakçılığa karşı sessiz kalmama ve kültürel mirasa sahip çıkma çağrısı yaptı. Bakanlığın verilerine göre 2002-2026 yılları arasında yurt dışından Türkiye'ye getirilen kültür varlığı sayısı 13 bin 574'e ulaştı. Yalnızca 2026 yılında 126 eser ülkeye kazandırıldı.

Türkiye , kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan eserleri ait oldukları topraklara kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , 14 Kasım UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kültürel mirasın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Uluslararası diplomasi, bilimsel araştırmalar ve iş birlikleriyle eserlerin ait oldukları topraklara dönmesini sağladıklarını belirten Ersoy, vatandaşların duyarlılığının da bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kültür varlığı kaçakçılığının tarihi eserleri ait oldukları bağlamdan kopardığını ve bilimsel bilgilerin kaybolmasına neden olduğunu belirten Ersoy, mücadelede güvenlik güçleri, gümrük teşkilatı ve adli makamlarla koordineli çalıştıklarını ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr)

Bakan Ersoy'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bu toprakların binlerce yıllık bir hikayesi var. Her kültür varlığı, bu hikayenin eşsiz bir parçası. Kaçak kazılarla tahrip edilen her alan ve ait olduğu bağlamdan koparılan her eser, geçmişle kurduğumuz bağı zedeliyor ve bilimsel bilgilerin geri dönülmez biçimde kaybolmasına neden oluyor. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Güvenlik güçlerimiz, gümrük teşkilatımız ve adli makamlarımızla iş birliği içinde kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Diplomasi, bilimsel çalışmalar ve uluslararası iş birlikleriyle eserlerimizin ait oldukları topraklara dönmesini sağlıyoruz. UNESCO öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmalara katkı sunuyor, kültürel mirasın korunmasında ülkeler arasındaki iş birliğinin ve ortak sorumluluğun önemini her platformda vurguluyoruz.

Bu mücadelenin en büyük güvencelerinden biri de vatandaşlarımızın duyarlılığıdır. Çünkü kültürel mirasımızı korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. 14 Kasım UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı bu sorumluluğa ortak olmaya, kaçakçılığa karşı sessiz kalmamaya ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya davet ediyorum."