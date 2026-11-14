Okulların ara tatile girmesiyle Bolu'daki otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Bazı otellerde tüm odaların dolduğunu belirten BAKTOD Başkanı Serdar Yıldız, tatilcilerin kentte hem sonbaharın güzelliklerini hem de kışı yaşayabileceklerini söyledi.

Bolu'da okulların ara tatile girmesiyle turizm hareketliliği başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen tatilcilerle otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

BAZI OTELLERDE TÜM ODALAR DOLDU

Kentte bazı oteller tamamen dolarken bazı otellerde sınırlı sayıda odanın kaldığı belirtildi. Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Serdar Yıldız, ara tatil döneminin Bolu turizmi açısından yoğun geçmesini beklediklerini söyledi.

Yıldız, "Sömestr dönemi başladı, bugün itibarıyla. Çok şükür otellerimizdeki doluluklar şu anda yüzde 80 seviyesinde. Tamamen dolduran otellerimiz var. Birkaç tane odanın müsaitlikte olduğu otellerimiz var. Bu ara tatil dönemi Bolu'nun yoğun geçeceği bir dönem. Misafirlerimiz başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından ilimizi ve bölgemizi tercih ediyorlar. Bu, hem bir taraftan bizi heyecanlandırıyor hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Hep beraber insanlara Abant'ı, Yedigöller'i, Gölcük'ü, Akkayalar'ı yaşayabileceği güzel bir dönem sunuyoruz. Misafirlerimizi Bolu'ya bekliyoruz" dedi.

SONBAHARIN RENKLERİNE KAR EŞLİK EDİYOR

Bolu'nun doğal güzellikleriyle tatilcilere farklı seçenekler sunduğunu ifade eden Yıldız, yüksek kesimlerden kar haberlerinin gelmeye başladığını belirtti.

Yıldız, "Şu anda olduğumuz mevsim sonbahar. Yedigöller, Abant, Gölcük başta olmak üzere sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri Bolu. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda yüksek yerlerden yavaş yavaş kar haberleri gelmeye başladı. Bolu gelinliğini giyiyor. Dolayısıyla aynı anda hem sonbaharın güzelliklerini yaşayabileceğimiz hem kışı tadabileceğimiz bir dönemdeyiz. Güzel bir tatil misafirlerimizi bekliyor bu sömestrde" diye konuştu.

GÖLCÜK VE ABANT'TAKİ TESİSLERE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Gölcük ve Abant'taki tesisler hakkında da bilgi veren Yıldız, Gölcük'te iki tesisin hizmet verdiğini, bir tesisin yapımının sürdüğünü, Abant'ta ise yeni bir tesisin eklendiğini söyledi.

DOĞA, SAĞLIK TURİZMİ VE GASTRONOMİ BİR ARADA

Bolu'nun doğa turizminin yanı sıra sağlık turizmi ve gastronomi alanlarında da önemli seçenekler sunduğunu belirten Yıldız, "Doğanın, sağlığın, temiz havanın iç içe geçtiği güzel bir tatil bekleyecek insanları Bolu'da" ifadelerini kullandı.