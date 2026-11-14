Bakan Tekin COP31'i A Haber'de değerlendirdi: Türkiye'nin itibarı açısından örnek bir zirve (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

COP31 kapsamında açılışı gerçekleştirilen İklim Okulu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, tüm liselerde çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gelecek nesillere doğa ve çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA GÜCÜNÜ KANITLADI"

A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in, "İklim okulu açılışındayız şu anda. Bugün için neler söylersiniz" sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öncelikle bu tür organizasyonlar biz Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü, itibarını görmemiz açısından çok önemli. Bu COP31 için buraya 102 farklı ülkenin devlet ve hükümet başkanı buradaydı. Sizin de söylediğiniz gibi çok yakın zamanda tüm dünyadan gıptayla izlenen NATO Zirvesi'ni yaptık. Uluslararası arenada gerçekten Türkiye itibarını sürekli gösteriyor. Özellikle bu tür organizasyonlarda herkes Türkiye'nin kendi farkını hissettirdiğini söylüyor." sözleriyle Türkiye'nin ev sahipliğindeki küresel organizasyonların öneminin altını çizdi.



Zirvenin kusursuz bir organizasyonla yürütüldüğünü belirten Bakan Tekin, "O yüzden başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin itibarı açısından, Türkiye'nin dünyadaki saygınlığı açısından örnek bir zirve olmuş." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den A Haber'de net mesajlar: Çevre bilinci eğitimle güçlenecek (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



TÜM LİSELERDE ÇEVRE BİLİNCİ VE "İKLİM OKULU"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın zirve kapsamındaki katkılarına ve gençlere yönelik adımlarına değinen Bakan Yusuf Tekin, "Biz de bu süreçte bütün diğer bakanlıklar, diğer kamu kurumları gibi Türkiye'nin itibarı açısından bu zirvede üstümüze düşeni yerine getirmek için çaba sarf ettik. Burada şu anda açılışını yaptığımız, yapacağımız İklim Okulu da bu etkinliklerden bir tanesi. Biz Türkiye çapında bütün liselerimizde iklim ve çevre facialarına karşı, çevre konusundaki duyarlılıkları artıracak yarışmalar organize etmiştik. Bugün onların finalleri yapılıyor. Türkiye'nin her tarafında bu anlamda bir etkinlikler silsilesi sırf COP31 ile ilgili olarak organize edildi." sözleriyle yürütülen kapsamlı projeleri aktardı.



TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE DOĞAYA SAHİP ÇIKAN NESİLLER

Çevre ve doğa bilincinin yalnızca bu zirveyle sınırlı kalmadığını, köklü bir medeniyet sorumluluğu olarak müfredatın kalbine yerleştirildiğini ifade eden Bakan Tekin, "Bizim aslında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili çabalarımız sadece COP31 ile sınırlı değil. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile şöyle bir felsefe inşa etmeye çalıştık: Dedik ki Türkiye'de bizim geçmişimiz, bizim geçmiş birikimimiz, medeniyetimiz insanı sadece diğer insanlara karşı değil, çevresindeki bütün doğaya karşı, doğada yaşayan canlılara karşı sorumlu olan bir medeniyetin biz müntesipleriyiz. Ve bu sadece geçmişle ilgili değil; gelecekte de bu dünyada yaşayacak olan kişilere karşı sağlıklı bir çevre, yaşanabilir bir çevre bırakmakla mükellefiz." açıklamasında bulundu.



Modelin felsefi arka planını detaylandıran Tekin, "Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni inşa ederken odağa bu birikimi koyduk. Dedik ki çocuklarımız çevreden faydalanacaklar ama çevreyi de gelecek kuşakların sağlıklı kullanabilmesi için, onların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için temiz bırakması, temiz kullanması ve sınırlı, ölçülü kullanması gerekir. Türkiye İklim Okulu da bu felsefenin dersler dışında bir uygulama alanı olarak ortaya konulduğu bir örnek model. Burada da bu konudaki çalışmalarımızı misafirlerimizle paylaşacağız inşallah." şeklinde konuştu.