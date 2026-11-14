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2001'den 2026'ya yıllara sığmayan hikaye! AK Parti'den Başkan Erdoğan paylaşımı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2001'den 2026'ya yıllara sığmayan hikaye! AK Parti'den Başkan Erdoğan paylaşımı

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlıklı bir paylaşım yaptı. Partinin sosyal medya hesabından Erdoğan'ın 2001-2026 yılları arasındaki her yıla ait birer fotoğrafı yayımlandı.

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlıklı bir paylaşım yaptı.

2001'DEN 2026'YA HER YILDAN BİR FOTOĞRAF
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın yıllar içindeki fotoğrafları bir araya getirildi. "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlığıyla yapılan paylaşımda, 2001'den 2026'ya kadar her yıla ait birer fotoğraf takipçilerle paylaşıldı.

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#Recep Tayyip Erdoğan #AK Parti
Sevgi Canpolat
Editör
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