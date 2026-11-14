2015'teki hain saldırıda gelişme! Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faili böyle yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ailesinin yanında şehit edilmesi olayının firarilerinden birinin Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandığını açıkladı. Şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinden birinin ve kendisine yardım ve yataklık eden 2 şüphelinin düzenlenen ortak operasyonla yakalandığını duyurdu.
JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK OPERASYON
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin müşterek katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanması hedeflendi.
Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEBRİK MESAJI
İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ UNUTMAZ!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan 11 yıl geçmesine rağmen devletin hafızasının ve iradesinin ilk günkü kadar güçlü olduğunu vurguladı.
Çiftçi açıklamasında, "Devletimiz unutmaz! Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur! Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür." ifadelerine yer verdi.