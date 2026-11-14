İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ailesinin yanında şehit edilmesi olayının firarilerinden birinin Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandığını açıkladı. Şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinden birinin ve kendisine yardım ve yataklık eden 2 şüphelinin düzenlenen ortak operasyonla yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama (Foto: Ahaber.com.tr)



JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin müşterek katılımıyla operasyon düzenlendi. ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ'IN FAİLİ YAKALANDI Operasyonda, 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanması hedeflendi. İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., ve yardım yataklık yapan 2 kişinin yakalandığını açıkladı. (Foto: Ahaber.com.tr)



FİRARİ ŞÜPHELİ TATVAN'DA YAKALANDI

Operasyon sonucunda firari şüpheli İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı.

2015'teki hain saldırının firarisi 11 yıl sonra yakalandı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."