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42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi

İstanbul merkezli 42 ilde kişisel verileri yasa dışı paneller üzerinden ele geçirip satan ve sosyal medyada infial yaratan olaylar üzerinden vatandaşları tehdit eden şebekeye yönelik dev bir operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği "Avcı" sistemiyle tespit edilen 101 şüpheliden 70'in üzerindeki şahıs kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, siber devriyenin titizlikle yürüttüğü ve Türkiye gündemine oturan kritik operasyonun perde arkasını aktardı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği "Avcı" sistemi, siber dünyadaki suç odaklarına nefes aldırmıyor.

VATANDAŞIN VERİLERİNİ SATAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Sosyal medya üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve "panel" adı verilen sistemlerle bu bilgileri satan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi - 1

SİBER DEVRİYENİN EN KRİTİK SİLAHI: "AVCI" DEVREDE

Operasyonun çapına ve önemine dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul merkezli 42 ili kapsayan oldukça kritik bir operasyon. Öyle ki bu kritik operasyonun detayları şu şekilde: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurmuş oldukları 'Avcı' ismindeki bu sistem aslında siber devriyenin en kritik parçası olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Sistemin işleyişini detaylandıran Vural, "Siber devriye esnasında güçlerini yoğunlaştıran Avcı sistemi, sosyal medya üzerinde birçok farklı kişinin bilgilerini, telefon numaralarını, hatta çok daha fazla kişisel bilgisini elde etmeye çalışan bu kişileri takibe aldı" sözleriyle operasyonun zeminini anlattı.

42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi - 2

101 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Elde edilen dijital takipler neticesinde şüphelilere yönelik düğmeye basıldığını belirten Vural, "Bu takip neticesinde elde edilen bilgilerle birlikte bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 101 kişi hakkında bir tespit yapıldı ve bu tespitin ardından da şu ana dek 70'in üzerinde gözaltı olduğunu söyleyerek başlayalım" diyerek son bilançoyu paylaştı.

42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi - 3

YASA DIŞI "PANEL" VURGUNUNA BÜYÜK DARBE

Zanlıların vatandaşların kişisel bilgilerini ticarete döktüğünü vurgulayan muhabir Vural, "Peki, bu elde edilen bilgilerle bu şüpheli şahıslar neler yapıyor? Özellikle son zamanlarda hayatımıza giren terimlerden birisi olan 'panel' terimi söz konusu bu noktada. Bu panel vasıtasıyla insanların kişisel bilgilerine erişme durumu içerisinde kalan şüphelilerin, bu erişimi sağlayabilmek adına ve aynı zamanda elde ettikleri bu bilgileri satmak vasıtasıyla kazandıkları paralar söz konusu. İşte tam da buna 'dur' diyor Avcı sistemi" sözleriyle şebekenin kirli çarkını deşifre etti.

42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi - 4

ROJİN KABAİŞ VE AHMET MİNGUZZİ DAVALARI ÜZERİNDEN TEHDİT SKANDALI

Şüphelilerin yalnızca veri hırsızlığı yapmadığını, aynı zamanda kamuoyunu sarsan acı olayları da suistimal ettiğini aktaran Ahmet Nazif Vural, "Toplumda infial yaratma ihtimali olan çeşitli konularla alakalı da yine bu kişilerle ilgili tespitler yapıldı. Özellikle toplum içerisinde çokça konuşulan, uzun zamandır da gündemde olan bazı olaylar var. Bunlardan birisi hatırlayacağınız üzere Rojin Kabaiş mevzusu, bunun yanı sıra yine Ahmet Minguzzi davası gibi toplum içerisinde çok fazla infial yaratmış olaylarda birçok kişiyi tehdit etmeye kalkışan, çeşitli uygulamalardaki gruplarla alakalı da bu operasyon gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi - 5

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirten Vural, "Bu operasyon kapsamında an itibarıyla 70'in üzerinde gözaltı var ve detaylar da yine geldikçe aktarmaya devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.

#İstanbul
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