42 ilde dev siber operasyonu: Vatandaşın verilerini satan çete çökertildi
İstanbul merkezli 42 ilde kişisel verileri yasa dışı paneller üzerinden ele geçirip satan ve sosyal medyada infial yaratan olaylar üzerinden vatandaşları tehdit eden şebekeye yönelik dev bir operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği "Avcı" sistemiyle tespit edilen 101 şüpheliden 70'in üzerindeki şahıs kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, siber devriyenin titizlikle yürüttüğü ve Türkiye gündemine oturan kritik operasyonun perde arkasını aktardı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği "Avcı" sistemi, siber dünyadaki suç odaklarına nefes aldırmıyor.
Sosyal medya üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve "panel" adı verilen sistemlerle bu bilgileri satan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SİBER DEVRİYENİN EN KRİTİK SİLAHI: "AVCI" DEVREDE
Operasyonun çapına ve önemine dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul merkezli 42 ili kapsayan oldukça kritik bir operasyon. Öyle ki bu kritik operasyonun detayları şu şekilde: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurmuş oldukları 'Avcı' ismindeki bu sistem aslında siber devriyenin en kritik parçası olmuş durumda" ifadelerini kullandı.
Sistemin işleyişini detaylandıran Vural, "Siber devriye esnasında güçlerini yoğunlaştıran Avcı sistemi, sosyal medya üzerinde birçok farklı kişinin bilgilerini, telefon numaralarını, hatta çok daha fazla kişisel bilgisini elde etmeye çalışan bu kişileri takibe aldı" sözleriyle operasyonun zeminini anlattı.
101 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Elde edilen dijital takipler neticesinde şüphelilere yönelik düğmeye basıldığını belirten Vural, "Bu takip neticesinde elde edilen bilgilerle birlikte bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 101 kişi hakkında bir tespit yapıldı ve bu tespitin ardından da şu ana dek 70'in üzerinde gözaltı olduğunu söyleyerek başlayalım" diyerek son bilançoyu paylaştı.