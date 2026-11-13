SİBER DEVRİYENİN EN KRİTİK SİLAHI: "AVCI" DEVREDE

Operasyonun çapına ve önemine dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul merkezli 42 ili kapsayan oldukça kritik bir operasyon. Öyle ki bu kritik operasyonun detayları şu şekilde: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurmuş oldukları 'Avcı' ismindeki bu sistem aslında siber devriyenin en kritik parçası olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Sistemin işleyişini detaylandıran Vural, "Siber devriye esnasında güçlerini yoğunlaştıran Avcı sistemi, sosyal medya üzerinde birçok farklı kişinin bilgilerini, telefon numaralarını, hatta çok daha fazla kişisel bilgisini elde etmeye çalışan bu kişileri takibe aldı" sözleriyle operasyonun zeminini anlattı.