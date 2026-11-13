Yeni düzenlemeyle diyaliz hastalarının muayene ve reçete işlemleri kolaylaştırılırken, merkezlerin cihaz kapasitesi, tatil diyalizi uygulamaları ve denetim süreçlerinde önemli değişikliklere gidildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. | Fotoğraf: AA Arşiv

DİYALİZ HASTALARINA YENİ DÜZENLEME

Yeni yönetmelikle diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Düzenlemeyle hastaların tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, merkezlerin kapasitesinin artırılması ve hasta odaklı hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

BÖBREK NAKLİ İÇİN 3 AY ŞARTI

Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Böylece hastaların böbrek nakli seçeneği hakkında erken dönemde bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

MUAYENE VE REÇETE İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK Yeni yönetmelikle diyaliz hastalarının aylık muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışında da yaptırabilmelerine imkan sağlandı.

Hastalar, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında düzenlenen diyaliz reçetelerini tedavi gördükleri merkeze sunarak tedavilerine devam edebilecek.

Düzenlemeyle hastaların farklı şehirlerde bulundukları dönemlerde sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

DİYALİZ MERKEZLERİNDE CİHAZ SINIRI 80'E ÇIKARILDI

Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır 60'tan 80'e yükseltildi.

Merkezlerin birleşmesi halinde de toplam cihaz kapasitesi en fazla 80 olabilecek.

Ayrıca vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkan tanındı.

TATİL DİYALİZİ DÖNEMİ GENİŞLETİLDİ

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi uzatıldı.

Daha önce haziran-ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.

PERİTON DİYALİZİ İÇİN YENİ ŞART

Yeni yönetmelikle diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu değişiklikle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınması amaçlanıyor.

EV HEMODİYALİZİNDE YENİ ESASLAR

Ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunurken, hasta takibi ve hizmet sunumuna yönelik düzenlemeler netleştirildi.

Aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korunurken, hastaların zorunlu muayenelerini tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışındaki sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerine imkan sağlandı.

DENETİMLERE İDARİ PARA CEZASI EKLENDİ

Yeni yönetmelikle diyaliz hizmetlerinin denetiminde uygulanan yaptırımlara idari para cezası da eklendi.

Dijital kayıt, takip ve denetim altyapısının güçlendirilmesiyle hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve mevzuata uyumun artırılması hedefleniyor.