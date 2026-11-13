Bartın'da gece saatlerinde araçları arızalanarak yolda kalan iki kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Polisler, kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirerek kadınları sağ salim ailelerine ulaştırırken Bakan Çiftçi, örnek davranış sergileyen polislere teşekkür ederek, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın'da gece saatlerinde aracı arızalanarak yolda kalan iki kadına yardım eden polislere teşekkür etti.

"TÜRK POLİSİ YOLDA KALANIN YOLDAŞI, DARDA KALANIN HIZIR'I OLUR"

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur" başlıklı paylaşımda, "Bartın'da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti." ifadelerini kullandı.

"POLİS KARDEŞLERİMİN HER BİRİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Polislerin kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşları sağ salim ailelerine kavuşturduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti: "Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisinin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır. Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz, darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."