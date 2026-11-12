Bakan Çiftçi'den suç örgütlerine sert mesaj: Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer değişmez!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Yunanistan'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü liderinin Türkiye'ye getirildiğini duyuran Çiftçi, yıl başından bu yana 669 organize suç örgütüne 1951 operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Çiftçi, suç örgütlerine "Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek" sözleriyle seslendi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
YUNANİSTAN'A KAÇAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nin açılışında konuştu.
Organize suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içerisinde yürütülmediğini belirten Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların da takip edildiğini söyledi.
Çiftçi, "Mücadelemizi yalnızca sınırlarımız içerisinde yapmayıp, dünyanın her yerinde ülkemizde suç işlemiş, vatandaşımıza zarar vermiş çetelerin de peşini bırakmayacağız." dedi.
Yunanistan'a kaçan bir suç örgütü liderinin Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik."
669 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1951 OPERASYON
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu paylaşan Bakan Çiftçi, yıl başından bu yana 669 organize suç örgütüne toplam 1951 operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Çiftçi, "Bu yıl içerisinde toplamda 669 organize suç örgütüne 1951 operasyon yaptık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Suç örgütlerinin faaliyet alanlarını daraltmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirten Çiftçi, mücadelede kararlılık mesajı verdi.
45 ÜLKEDEN 805 FİRARİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, yıl başından bu yana 45 ülkeden toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Bu kişilerden 189'unun çete elebaşı veya üyesi olduğunu açıklayan Çiftçi, yıl sonuna kadar Türkiye'ye getirilen firari sayısını 1000'e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
"KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞEBİLİR AMA HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEYECEK"
Suç örgütlerine doğrudan seslenen Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçanların da adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.
Çiftçi, "Sokak eşkıyalarına buradan bir çağrım var, kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir." dedi.
"TÜRKİYE'NİN HUZURUNA UZANAN HİÇBİR EL DEVLETİMİZİN ERİŞEMEYECEĞİ KADAR UZAKTA DEĞİLDİR"
Suçla mücadelede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Çiftçi, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
Bakan Çiftçi, "Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek bulup adaletin karşısına çıkaracak ve onların hepsinin burnunu teker teker süreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, konuşmasını "Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir." sözleriyle tamamladı.