Bu kişilerden 189'unun çete elebaşı veya üyesi olduğunu açıklayan Çiftçi, yıl sonuna kadar Türkiye'ye getirilen firari sayısını 1000'e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Suç örgütlerinin faaliyet alanlarını daraltmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirten Çiftçi, mücadelede kararlılık mesajı verdi. 45 ÜLKEDEN 805 FİRARİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, yıl başından bu yana 45 ülkeden toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Çiftçi, "Bu yıl içerisinde toplamda 669 organize suç örgütüne 1951 operasyon yaptık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik."

Yunanistan'a kaçan bir suç örgütü liderinin Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Çiftçi, "Mücadelemizi yalnızca sınırlarımız içerisinde yapmayıp, dünyanın her yerinde ülkemizde suç işlemiş, vatandaşımıza zarar vermiş çetelerin de peşini bırakmayacağız." dedi.

45 ülkeden 805 firari getirildi! Bakan Çiftçi duyurdu | Fotoğraf: AA

"KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞEBİLİR AMA HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEYECEK"

Suç örgütlerine doğrudan seslenen Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçanların da adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Çiftçi, "Sokak eşkıyalarına buradan bir çağrım var, kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNA UZANAN HİÇBİR EL DEVLETİMİZİN ERİŞEMEYECEĞİ KADAR UZAKTA DEĞİLDİR"

Suçla mücadelede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Çiftçi, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Bakan Çiftçi, "Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek bulup adaletin karşısına çıkaracak ve onların hepsinin burnunu teker teker süreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, konuşmasını "Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir." sözleriyle tamamladı.