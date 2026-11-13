Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen saatler
Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Kasım Cuma günü (bugün) gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptaller İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler şöyle:
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi kanallarından kontrol etmelerini tavsiye ediyor.