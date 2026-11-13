Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen saatler

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Kasım Cuma günü (bugün) gerçekleştirilmesi planlanan toplam 10 seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptaller İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.