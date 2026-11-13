Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen saatler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan şiddetli lodos, bugün etkisini doruğa çıkardı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da felç ederken; İDO, Şehir Hatları ve BUDO'dan peş peşe iptal duyuruları geldi. Marmara genelinde çok sayıda hat ve sefer ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.