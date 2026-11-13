Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen saatler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan şiddetli lodos, bugün etkisini doruğa çıkardı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da felç ederken; İDO, Şehir Hatları ve BUDO'dan peş peşe iptal duyuruları geldi. Marmara genelinde çok sayıda hat ve sefer ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İDO ve Şehir Hatları'nda bugün vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İDO'da olumsuz hava şartları nedeniyle, Yenikapı-Yalova 09.45 seferi, Yalova-Yenikapı 09.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45 seferi, Yalova-Yenikapı 11.45 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferi iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
- Büyükada-Sedef Adası
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
- Beşiktaş-Adalar
- Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
- Sarıyer-Beykoz
- Bostancı-Adalar Ring
- 10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler şöyle:
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi kanallarından kontrol etmelerini tavsiye ediyor.