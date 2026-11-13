İstanbul'da internet üzerinden verilen eskort ilanlarıyla kadınlara müşteri temin eden, elde ettikleri özel görüntülerle hem mağdur kadınlara hem de müşterilere şantaj uygulayan organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin 7 ilçede 13 adrese bastığı baskınlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin, eskort sitelerine verdikleri ilanlar üzerinden kadınlara müşteri buldukları, müşterilerle irtibat kurarak kadınları otel ve rezidanslara götürdükleri belirlendi. Organizasyonun WhatsApp grupları üzerinden yönetildiği, kadınların fotoğraflarının, konumlarının ve ücret bilgilerinin bu gruplarda paylaşıldığı tespit edildi. Kadınlar üzerinden elde edilen paraların farklı kişilere ait banka hesapları ve IBAN numaraları aracılığıyla toplandığı, ardından organizasyon üyeleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıkarıldı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETMİŞLER Sabah'ın haberine göre soruşturmada organizasyonun kadınları baskı altında tuttuğu da belirlendi. Bazı şüphelilerin kadınlarla duygusal ilişki kurarak özel görüntülerini ele geçirdiği, daha sonra bu görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit ederek kadınları fuhşa zorladığı tespit edildi. Organizasyondan ayrılmak isteyen kadınların da aynı yöntemle tehdit edildiği ortaya çıkarıldı.

MÜŞTERİLERİ DE ŞANTAJLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER Şüphelilerin yalnızca kadınları değil, müşteri olarak iletişime geçen kişileri de hedef aldığı belirlendi. Bu kişilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaşan şüphelilerin, yazışmaları ve özel görüntüleri kullanarak kendilerinden ek para talep ettikleri tespit edildi. Fuhuş faaliyetlerinin yanı sıra uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu belirlenen organizasyona yönelik operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı.