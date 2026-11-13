15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar: Aracının üzerine çıkıp bayraklarla slogan attı
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini sol şeritte durdurarak üzerine çıkan bir şahıs, elindeki Türk ve Pakistan bayraklarıyla slogan attı. Bir elinde tabanca bulunan şahsın eylemi nedeniyle köprüde trafik aksadı. Bölgeye polis ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olay, trafikte hareketli anlara neden oldu. Saat 10.20 sıralarında otomobilini köprünün sol şeridinde durduran bir şahıs, aracının üzerine çıkarak slogan atmaya başladı.
Elinde Türk ve Pakistan bayrakları taşıyan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim bulunduğu görüldü. Şahsın ayaklarının altında İsrail bayrağı olduğu da dikkat çekti.
KÖPRÜDE TRAFİK AKIŞI AKSADI
Şahsın eylemi nedeniyle köprüde trafik akışında aksama yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle sol ve orta şerit araç geçişine kapatıldı.
Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin şahsı ikna etmeye yönelik çalışmaları sürerken bölgeye Özel Harekat polisleri de yönlendirildi.
Köprünün Anadolu Yakası girişindeki eylem nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de yoğunluk yaşandı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin köprüdeki müdahalesi ve şahısla yürütülen müzakereler olumlu sonuç verdi. Şüpheli gözaltına alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik normale döndü.