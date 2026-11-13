İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olay, trafikte hareketli anlara neden oldu. Saat 10.20 sıralarında otomobilini köprünün sol şeridinde durduran bir şahıs, aracının üzerine çıkarak slogan atmaya başladı.

Elinde Türk ve Pakistan bayrakları taşıyan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim bulunduğu görüldü. Şahsın ayaklarının altında İsrail bayrağı olduğu da dikkat çekti.