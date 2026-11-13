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Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı"

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinde sosyal medyadaki ahlaki yozlaşmaya ve dijital dünyanın çocuklar ile gençler üzerindeki tehlikelerine dikkat çekti. "Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir" denilen hutbede, anne ve babalara çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerinden koruma ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etme çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinde dijital dünyanın bilinçsiz kullanımına karşı uyarılarda bulundu. "Dijital Mecrada Ahlak" başlıklı hutbede, özellikle çocukların ve gençlerin korunması gerektiği vurgulanarak anne babalara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etme sorumlulukları hatırlatıldı.

Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı" - 1

Hutbede, sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin çocukları gerçek hayattan uzaklaştırabildiğine ve zaman kaybına neden olabildiğine dikkat çekildi. Telefon ekranlarının aile sohbetlerine ve çocuklarla paylaşılacak hatıralara ayrılabilecek zamanı da azaltabildiği belirtildi.

Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı" - 2

DİJİTAL KİMLİKLERİN ARKASINDA DA SORUMLULUK VAR

Sosyal medyanın insan ilişkilerini şekillendirdiğine işaret edilen hutbede, dijital kimliklerin arkasına gizlenmenin yalan, hakaret ve iftira gibi davranışları kolaylaştırabildiği ifade edildi.

Beğenilme arzusu, gösteriş ve tüketim alışkanlıklarına karşı da uyarı yapılan hutbede, sözlerin, paylaşılan bilgilerin ve yorumların doğuracağı sonuçların hesaba katılması gerektiği vurgulandı.

Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı" - 3

ANNE BABALARA KORUMA VE REHBERLİK ÇAĞRISI

Diyanet, çocukların ve gençlerin dijital dünyanın tehlikelerinden korunmasında ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti. Anne babaların, çocuklarına bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Hutbede, dijital mecraların samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılınması çağrısında bulunuldu.

EKRANLAR AİLE SOHBETLERİNDEN UZAKLAŞTIRABİLİYOR

Hutbenin son bölümünde, telefon ekranlarına yönelen dikkatin çevrede söylenenlerin duyulmasını bile engelleyebildiği belirtildi. Ekran başında geçirilen zamanın, aileyle kurulacak iletişimin ve çocuklarla paylaşılacak anların önüne geçebildiğine işaret edildi.

13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin tam metni:

Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı" - 4

DİJİTAL MECRADA AHLAK

Muhterem Müslümanlar! İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, "sosyal medya" adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.

Sevgili Gençler!
Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde "Her duyduğunu söylemesi kişiye buyurmaktadır. günah olarak yeter"1

Cuma hutbesinde kritik sosyal medya uyarısı: "Çocuklar korunmalı, anne babalar rehber olmalı" - 5

Kıymetli Anneler ve Babalar!
Değerli Kardeşlerim! Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın uzaklaşmasına, hayatın dikkatlerinin faydasız içeriklerle vakit gerçeklerinden dağılmasına ve kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz.Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur"2 uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk'ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.

Kardeşlerim!
Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, bırakacağımız hatıralardan evlatlarımıza bizleri mahrum bırakabilmektedir.

Hutbemizi, bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: "Kurtuluşa eren müminler, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler."3
1Ebû Dâvûd, Edeb, 80.
2İsrâ, 17/36.
3Mü'minûn, 23/3.

Celal Kargı
Editör
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