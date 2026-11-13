İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye kaçak ürün sokan ve dağıtan, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya süren şüpheliler hedef alındı.

Gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkeye kaçak ürün sokulması ve dağıtılması ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi suçlarına yönelik çalışmalarda 371 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının koordinasyonunda 64 ilde düzenlendi.

MİLYONLARCA MAKARON VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin miktarı da dikkat çekti. Yapılan aramalarda;

64 bin 857 litre alkollü içki,

22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron,

10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron,

230 bin 80 paket sigara ele geçirildi.

"KAÇAKÇILIK ŞEBEKELERİNE GEÇİT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atan yasa dışı üretim noktalarına ve haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan polisleri, KOM Başkanlığını, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti.