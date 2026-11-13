64 ilde kaçakçılık operasyonu: 371 şüpheliye adli işlem, milyonlarca makaron ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 64 ilde düzenlenen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 22 milyondan fazla doldurulmuş makaronun yanı sıra alkollü içki, boş makaron ve kaçak sigara ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, 64 ilde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye kaçak ürün sokan ve dağıtan, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya süren şüpheliler hedef alındı.
64 İLDE EŞ ZAMANLI KAÇAKÇILIK OPERASYONU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının koordinasyonunda 64 ilde düzenlendi.
Gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkeye kaçak ürün sokulması ve dağıtılması ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi suçlarına yönelik çalışmalarda 371 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
MİLYONLARCA MAKARON VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin miktarı da dikkat çekti. Yapılan aramalarda;
- 64 bin 857 litre alkollü içki,
- 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron,
- 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron,
- 230 bin 80 paket sigara ele geçirildi.
"KAÇAKÇILIK ŞEBEKELERİNE GEÇİT VERMİYORUZ"
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atan yasa dışı üretim noktalarına ve haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, operasyonlarda görev alan polisleri, KOM Başkanlığını, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti.