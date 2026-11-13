Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürerken yeni gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz'un emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.