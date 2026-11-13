Türkiye ile AB arasında e-imzaların karşılıklı tanınması için süreç başladı: İlk teknik toplantı bu ay içinde
Türkiye’de kullanılan nitelikli elektronik imza ve mühürlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tanınmasını sağlayacak iş birliği süreci başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantının kasım ayında yapılacağını açıkladı.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik süreç başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin AB ülkelerinde de tanınmasının önünün açılacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldığını belirterek, çalışmaların dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedeflediğini ifade etti.
TÜRKİYE İLE AB ARASINDA NİYET BEYANI TEATİ EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik başlatılan iş birliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'yi Ticaret Bakanlığının koordinatör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ise icracı kurum olarak temsil ettiği toplantı, 9 Kasım 2026'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu ile Niyet Beyanı teati edildiğini belirten Uraloğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz." dedi.
TÜRKİYE'DEKİ E-İMZALAR AB ÜLKELERİNDE DE TANINABİLECEK
Elektronik imzaların karşılıklı tanınmasının Türkiye ile AB arasındaki dijital entegrasyonu güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, "Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak." ifadelerini kullandı.
Karşılıklı tanımanın özellikle uluslararası ticarette kolaylık sağlayacağını belirten Uraloğlu, Türk şirketlerinin AB'nin dijital ticaret sistemlerine katılımının destekleneceğini kaydetti.
Uraloğlu, kamu ihalelerine uzaktan katılım, işlemlerin dijital ortamda takibi, sigortacılık ve ticaretin finansmanı gibi alanlarda sınır ötesi işlemlerin kolaylaşmasının hedeflendiğini bildirdi.
TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİ ORTAK ÇALIŞMA GÜNDEMİNE ALINDI
Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmalar daha önce de gündeme geldi. Bakan Uraloğlu, 13 Ekim 2026'da Brüksel'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'na işaret etti.
Toplantının ardından yayımlanan Ortak Bildiri'de, elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik teknik çalışmaların başlatılmasının ortak gündeme alındığını belirten Uraloğlu, Avrupa Komisyonunun Türkiye'nin girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Avrupa Komisyonunun, EU4Digital III Bölgesel Programı gibi mekanizmalar aracılığıyla sürecin finansal olarak desteklenmesine yönelik iş birliği seçeneklerini değerlendirmeye açık olduğunu aktaran Uraloğlu, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüleceğini kaydetti.
İLK TEKNİK TOPLANTI KASIM AYINDA YAPILACAK
Karşılıklı tanıma sürecinin hukuki, idari ve teknik boyutlarının ele alınacağını belirten Uraloğlu, Türkiye'deki ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu ile teknik görüşmelerin başlayacağını bildiren Uraloğlu, "Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantımızı kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi.
Uraloğlu, toplantıda karşılıklı tanıma sürecinin kapsamının, izlenecek yöntemin ve teknik çalışma alanlarının değerlendirileceğini belirterek Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital boyutunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.