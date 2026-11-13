Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik süreç başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin AB ülkelerinde de tanınmasının önünün açılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldığını belirterek, çalışmaların dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedeflediğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE AB ARASINDA NİYET BEYANI TEATİ EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik başlatılan iş birliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi Ticaret Bakanlığının koordinatör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ise icracı kurum olarak temsil ettiği toplantı, 9 Kasım 2026'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu ile Niyet Beyanı teati edildiğini belirten Uraloğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz." dedi.