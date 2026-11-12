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Zonguldak’ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zonguldak’ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Ankara yönüne giden 34 RAK 443 plakalı yolcu otobüsünde, saat 15.30 sıralarında Devrek-Ankara kara yolu Başlarkadı mevkisine geldiğinde yangın çıktı. Yangını fark eden 2 şoför ve 1 muavin, otobüste bulunan 15 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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