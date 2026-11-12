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Manisa'da kamyonet refüje çarpıp takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa'da kamyonet refüje çarpıp takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarparak takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünde ilerleyen M.V.B. (24) yönetimindeki 09 PG 798 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki sürücü M.V.B. ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) yaralandı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Daha sonra ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Manisa #Trafik Kazası
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