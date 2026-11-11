Konya'nın Halkapınar ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 2 işçiden Ali Köker hayatını kaybetti, diğer işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken Köker'in cenazesi Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ'a bağlı özel bir firmada görev yapan iki işçi, elektrik akımına kapıldı.

Kazada işçilerden Ali Köker yaşamını yitirirken diğer işçi yaralandı.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALİ KÖKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Ali Köker'in cenazesi, Halkapınar ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

