İstanbul Şişli'de husumetlisi olduğu kişiyi berber dükkanında silahla iki ayağından vuran 19 yaşındaki şüpheli, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle olay yerine gelen saldırgan, berber dükkanında oturan O.B.'yi iki ayağından silahla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye ateş eden kişinin daha önceden husumetli olduğu K.K. (19) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda K.K., Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı.