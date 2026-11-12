Husumetlisini berberde iki ayağından vurdu: 19 yaşındaki şüpheli eğlence mekanında yakalandı
Şişli'de berber dükkanında oturan O.B.'yi iki ayağından silahla yaralayan 19 yaşındaki K.K., Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında yakalandı. Tutuklanan şüphelinin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Şişli'de husumetlisi olduğu kişiyi berber dükkanında silahla iki ayağından vuran 19 yaşındaki şüpheli, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay, 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle olay yerine gelen saldırgan, berber dükkanında oturan O.B.'yi iki ayağından silahla vurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye ateş eden kişinin daha önceden husumetli olduğu K.K. (19) olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda K.K., Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı.
19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin seyir halindeki motosikletin arkasında yolcu olarak bulunduğu, berber dükkanının önüne geldiklerinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer aldı.