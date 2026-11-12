İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Şüphelilerin polis aracının önünde de bir süre kavga etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Olay sırasında trafikte aksama yaşandı.