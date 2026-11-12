Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu kavgası: 13 kişi gözaltına alındı
Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü serbest bırakılırken 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı.
Olay, 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Şüphelilerin polis aracının önünde de bir süre kavga etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Olay sırasında trafikte aksama yaşandı.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer 10 kişi hakkında ise "Kasten yaralama", "Tehdit ve hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.