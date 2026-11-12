Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle TCG Savarona'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleden sınır güvenliğine, NATO faaliyetlerinden savunma sanayisine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOMALİ'YE 15 BİN ASKER GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin soruya "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." cevabını verdi.

Bakanlığın basın bilgilendirme metni şu şekilde:

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatan TCG Savarona'da gerçekleştirdiğimiz Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.

Milletimizin asalet ve zarafetinin simgelerinden biri olan, Türk denizcilik tarihinde müstesna bir yere sahip bulunan Savarona; Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerini, Atatürk'ün denizciliğe verdiği önemi ve köklü denizcilik geleneklerimizi günümüze taşıyan tarihi ve milli değerlerimizden biridir.

Ebedi Başkomutanımızın hayatının son dönemini geçirdiği bu tarihî gemi, söz konusu dönemde devlet görüşmelerine ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmış; başta Hatay meselesi olmak üzere ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli konuların ele alındığı tarihi bir mekan olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Sayın Emine Erdoğan'ın destekleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ardından donanmamıza yeniden kazandırılan Savarona, uygulamalı deniz eğitimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin tanıtılması, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Atamızın emaneti olan bu tarihi gemi taşıdığı kültürel mirasla Cumhuriyetimizin değerlerini ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle,

Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atamıza duydukları sevgi ve bağlılığı bir kez daha gösteren milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde;

- 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,

- Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram (94.982 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda ise;

- 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş,

- Engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır.