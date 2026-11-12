Dünyanın en önemli iklim buluşmalarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 196 ülkenin katılımıyla dördüncü gününde "Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre" temasıyla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile BM-Habitat ortaklığında Akdeniz Salonu'nda düzenlenen "Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum ve İklim Eylemi Liderler Etkinliği", COP30 Başkanı Andre Correa do Lago'nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmalarını COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach yaptı. Oturumlarda Ulusal Uyum Planları'nın uygulanması, yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişimi ve iklim değişikliğine dirençli altyapı projeleri ele alındı.

"HEDEFİMİZ ORTAK İRADEYİ SAHADA SONUCA DÖNÜŞTÜRMEK"

İklim krizinin doğrudan insan hayatını tehdit ettiğini belirten COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Seller, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar; konutlarımızı, üretimimizi ve sağlığımızı tehdit ediyor. Unutmayalım ki bir şehrin gücü, insanının kendini güvende hissetmesiyle ölçülür. Bu anlayışla iklime uyumu, kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz. COP31 Başkanlığı olarak hedefimiz açık: Ortak iradeyi sahada karşılığı olan sonuçlara dönüştürmek. Taahhütleri projelerle, yatırımları ise insan hayatındaki iyileşmelerle buluşturmak. Bu süreçte merkezi yönetimlerle yerel yönetimler aynı istikamette yürümelidir. Dolayısıyla dirençli şehirler kurarken doğayı korumalı, altyapıyı güçlendirmeli ve temel hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almalıyız. Planlarımız, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının risklerini de hesaba katmalıdır."

2 YILDA 455 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne ve sonrasında başlatılan yeniden inşa seferberliğine değinen Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, bu sorumluluğun ne anlama geldiğini çok ağır bir sınavla yaşadı. 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde, 14 milyon insanımızın yaşadığı yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir coğrafya derinden sarsıldı. Bu alan, birçok Avrupa ülkesinden daha büyük; yüzölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda ölçeğinde, nüfus bakımından ise Litvanya'nın yaklaşık 5 katına karşılık gelen devasa bir bölgeydi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları, tüm imkânlarını depremzede vatandaşlarımız için seferber etti. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yalnızca 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Yalnızca konutlar inşa etmekle kalmadık; yolları, altyapıyı, meydanları ve çarşıları da yeniden ayağa kaldırdık. Tarihî dokuyu, mahalle kültürünü ve şehirlerimizin hafızasını korumaya özen gösterdik."

"HATAY'DAKİ DİRENÇLİ ŞEHİRLER ANLAYIŞI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"

Yeniden inşa sürecinin dünyaya örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Afet riskini, enerji verimliliğini, suyu, ulaşımı ve kamu hizmetlerini birbirinden ayrı düşünmedik. Güvenli konutla güçlü altyapıyı, çevreye duyarlı tasarımla sosyal hayatı birlikte ele aldık. İnşa ettiğimiz tüm yuvaları enerji verimli, Sıfır Atık uyumlu ve iklim dostu malzemelerle hayata geçirdik. Bu hassasiyetimizle dünyaya örnek olduk. COP31 kapsamında Hatay'dan başlattığımız 'Dirençli Şehirler' buluşmalarının temelinde de bu anlayış bulunuyor. Mayıs ayında Hatay'da ortaya koyduğumuz ortak iradeyi, afet sonrası toparlanmadan kalıcı dönüşüme uzanan bir yol haritası olarak gördük. Ağustos ayında Ankara'da belediyelerimizle birlikte aynı hedef etrafında buluştuk. Su kayıplarını ölçmeyi, enerji ve atık yönetimini geliştirmeyi, mahalle ölçeğindeki riskleri belirlemeyi birlikte ele aldık. Her tespitin uygulanabilir bir projeye dönüşmesi gerektiğini vurguladık. Bizim için dirençli şehir; insanını, ekonomisini, kültürünü ve tabiatını birlikte koruyan şehirdir. Türkiye'nin yeniden inşa tecrübesinden çıkardığımız en kıymetli ders budur."

TÜRKİYE'NİN SOSYAL KONUT BAŞARISI VE YÜZYILIN PROJESİ

Güvenli konut hakkının şehirlerin dirençliliğini artıran temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Kurum, Türkiye'nin sosyal konut projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şehirlerimizi güçlü kılmanın bir diğer şartı, herkesin güvenli ve erişilebilir konutlara kavuşmasıdır. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut ürettik. Bu konutların tamamı Sıfır Atık uyumlu, ısı yalıtımlı ve düşük enerji tüketimine sahip. Sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla şehirlerimizi tamamlayan, tarihî mirası yaşatan nitelikte. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut için çalışıyoruz. İstanbul'da kiralık sosyal konut modelini de hayata geçiriyoruz. Gayemiz, dar gelirli ailelerin güvenli ve yaşanabilir konutlara erişimini kolaylaştırmak. Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarımız da sosyal konut hamlemiz de aynı hedefe hizmet ediyor: İnsanımızın bugününü güvence altına almak, yarınını daha sağlam temeller üzerinde yükseltmek."